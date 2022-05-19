8起入侵民宅行竊變性侵 富商竊案嫌犯逃亡多年遭逮

台北市大安區賴姓富商失竊500多萬元，富商一度懷疑是家中的印尼女傭犯案，直到警方調閱監視器追查，才終於還給女傭清白，並圍捕查獲真正下手行竊並涉及多起性侵案及竊盜案的60歲涂姓男子。

涂姓男子是宜蘭人，9多年前在台北市犯下竊盜案後，開始展開逃亡生涯，儘管他曾結婚並育有一子，但他平時行徑宛如遊民，露宿公園或宜蘭國道五號高架橋附近，也因此躲過警方查緝。

台北市警方9年多前因為竊盜案，到涂嫌宜蘭住處尋人，警方見到涂嫌，他並未反抗，只告訴警方要返回屋內向母親告別，誰知他轉身就翻過屋後防火巷展開逃亡，連母親過世後也沒有現身。

涂嫌逃亡到台北市，趁著農曆年民眾都不在家，入侵一家民宅吃喝多天，屋主回家後發現住家遭竊，連忙報警；警方在屋內採集到涂嫌指紋及疑似他的DNA，送往比對後，才發現涉及多起性侵與竊盜案。