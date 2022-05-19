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全國檢察長20日交接 部分首長隔離將缺席

中央社／ 台北19日電

法務部13日公布全國檢察長異動名單，連動常務次長等行政職位換人，經呈報行政院今天核定通過，法務部訂於20日辦理聯合交接典禮。據了解，部分首長因疫情遭隔離無法參加。

因應新任檢察總長人事案、3名檢察長任期將屆滿、桃檢檢察長出缺等，法務部辦理檢察長遴選，13日公布全國檢察長人事案，共計異動20人，並經檢察官人事審議委員會開會通過。

此外，檢察長人事案連動調整法務部行政職位，法務部常務次長張斗輝調派台灣高檢署檢察長，使法務部常務次長職位出缺，後續由檢察司長林錦村升任，其檢察司長職位則由台中地檢署檢察長黃謀信接任。

廉政署長鄭銘謙調派福建高等檢察署金門檢察分署檢察長，使廉政署長職位出缺，後續由高雄地檢署檢察長莊榮松接任。常務次長等職位異動經呈報行政院，今天獲核定通過。

法務部今天表示，訂於20日於司法官學院大禮堂舉行「法務部卸、新任高階主管暨所屬檢察、廉政機關首長聯合交接及宣誓典禮」。

據了解，部分首長因疫情關係正在隔離中，明天無法出席交接典禮，將由指定代理人出席交接印信。

異動名單如下：一、高雄高分檢檢察長張清雲調任台中高分檢檢察長；二、花蓮高分檢檢察長朱家崎調任台南高分檢檢察長；三、台南高分檢檢察長費玲玲調任高雄高分檢檢察長；四、金門高分檢檢察長洪培根調任花蓮高分檢檢察長；五、廉政署長鄭銘謙調任金門高分檢檢察長。

六、最高檢察署主任檢察官代理法務部常務次長張斗輝調任台灣高檢署檢察長；七、法務部保護司長毛有增調任新北地檢署檢察長；八、彰化地檢署檢察長俞秀端調任桃園地檢署檢察長；九、屏東地檢署檢察長張介欽調任新竹地檢署檢察長；十、新竹地檢署檢察長郭永發調任台中地檢署檢察長。

十一、雲林地檢署檢察長洪家原調任彰化地檢署檢察長；十二、澎湖地檢署檢察長張春暉調任雲林地檢署檢察長；十三、橋頭地檢署檢察長洪信旭調任高雄地檢署檢察長；十四、花蓮地檢署檢察長鍾和憲調任橋頭地檢署檢察長；十五、新北地檢署檢察官陳盈錦調派屏東地檢署檢察長。

十六、金門地檢署檢察長戴文亮調任台東地檢署檢察長；十七、台東地檢署檢察長蔡宗熙調任花蓮地檢署檢察長；十八、連江地檢署檢察長黃智勇調任澎湖地檢署檢察長；十九、台中高分檢檢察官郭景東調派金門地檢署檢察長；二十、高雄高分檢檢察官黃元冠調派連江地檢署檢察長。

二十一、法務部檢察司長林錦村派任法務部常務次長；二十二、台中地檢署檢察長黃謀信派任法務部檢察司長；二十三、高雄地檢署檢察長莊榮松派任廉政署長；二十四、台中高分檢檢察長謝榮盛調任最高檢察署主任檢察官；二十五、新北地檢署檢察長徐錫祥調任台中高分檢主任檢察官。

法務部 檢察官 金門

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