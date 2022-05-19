快訊

台中+7444 盧秀燕：高中以下5月23日起暫停實體課一周

會考周末登場！5月20日下午3點看考場 防疫規範看這裡

雙喜臨門！Makiyo要結婚了 懷孕4個月帶球嫁人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男追撞2車肇逃又拒檢衝撞 警開11槍追上國道逮人

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄62歲吳姓男子今天凌晨駕車闖入苓雅區凱旋路輕軌車道，上午又於路竹區擦撞2車肇逃，遇警方攔查時又衝撞警用機車，雙方展開追逐，沿途警方朝輪胎射擊11槍，才順利在國道三號田寮路段將吳男逮捕，詳細肇逃原因仍待警方釐清。

湖內警分局今天上午9時28分許、35分許，分別接獲民眾報案稱，遭吳男駕駛黑色轎車，於路竹區復興路擦撞他人車輛後逃逸；警方獲報後，隨即啟動攔查，並於路竹區大仁路段發現吳駕駛的車輛。

警方一路尾隨，趁吳男行經路竹區大仁路與仁愛路口時，員警上前喝令停車，竟拒捕衝撞警機車後逃逸；直到警方追緝至阿蓮區中正路與民權路口時，考量對方可能再次衝撞警用機車危及路人安全，便依法使用警械朝輪胎擊發10發子彈，仍被他趁隙逃逸。

直到吳男由田寮交流道逃往國道三號373.2公里處，自撞護欄，員警再度上前喝斥停車，並再度擊發子彈1發，射擊右後輪才順利逮人，整起追捕過程，耗費將近30分鐘。

所幸，這起事故並無造成人員傷亡，吳男無酒駕情事，但被捕後精神狀況不佳，也不願說明肇逃原因，另發現他今天凌晨3時12分於苓雅區凱旋路段駕車闖入輕軌車道，警方訊後，將會依法毀損、妨礙公務、肇事逃逸與公共危險等罪送辦。

高雄62歲吳姓男子今天上午駕車肇逃又拒捕衝撞員警，追捕過程中，員警共開11槍，於國道三號將吳男壓制逮捕。記者陳弘逸／攝影
高雄62歲吳姓男子今天上午駕車肇逃又拒捕衝撞員警，追捕過程中，員警共開11槍，於國道三號將吳男壓制逮捕。記者陳弘逸／攝影
高雄62歲吳姓男子今天上午駕車肇逃又拒捕衝撞員警，追捕過程中，員警共開11槍，於國道三號將吳男壓制逮捕。記者陳弘逸／攝影
高雄62歲吳姓男子今天上午駕車肇逃又拒捕衝撞員警，追捕過程中，員警共開11槍，於國道三號將吳男壓制逮捕。記者陳弘逸／攝影
高雄62歲吳姓男子今天上午駕車肇逃又拒捕衝撞員警，追捕過程中，員警共開11槍，於國道三號將吳男壓制逮捕。記者陳弘逸／攝影
高雄62歲吳姓男子今天上午駕車肇逃又拒捕衝撞員警，追捕過程中，員警共開11槍，於國道三號將吳男壓制逮捕。記者陳弘逸／攝影
高雄62歲吳姓男子今天上午駕車肇逃又拒捕衝撞員警，追捕過程中，員警共開11槍，於國道三號將吳男壓制逮捕。記者陳弘逸／攝影
高雄62歲吳姓男子今天上午駕車肇逃又拒捕衝撞員警，追捕過程中，員警共開11槍，於國道三號將吳男壓制逮捕。記者陳弘逸／攝影

國道 輕軌 車道

延伸閱讀

高雄男追撞多車後肇逃又拒檢撞警 逃往國道遭逮

台南休旅車追撞拖板車擦撞護欄 1男1女送醫

驚險瞬間曝光！新北外送員取餐迴轉 遭後方騎士追撞一度休克

高雄鑑識小隊長遭控涉嫌肇逃 將函送檢方參辦

相關新聞

民為「居隔書」暴怒 永和衛生所3天內報警7次

新北市確診人數是全台之冠，醫護與衛生人員都忙得不可開交，卻有民眾不滿拿不到隔離通知書，或是居隔書內容有誤，對衛生所人員大...

南港女工程師下班遭飛車行搶 拖行10多公尺渾身傷

郭姓男子在台北市南港區騎機車行搶徒步行走的王姓女工程師，搶奪背包未得手，拖行王女10多公尺造成全身多處擦傷。警方查出郭是...

男追撞2車肇逃又拒檢衝撞 警開11槍追上國道逮人

高雄62歲吳姓男子今天凌晨駕車闖入苓雅區凱旋路輕軌車道，上午又於路竹區擦撞2車肇逃，遇警方攔查時又衝撞警用機車，雙方展開...

狠女撂人動私刑割破臉 命泡冰水菸蒂燙背、亂棍毆骨折

台中馮姓女子不滿余姓友人討論她感情，竟撂來前男友等一共4男2女朝他痛毆，還命余泡冰水池、用菸蒂狠燙、恫嚇拔牙齒，又拿小刀...

高雄男「全裸」街頭趴趴走 下體晃阿晃嚇壞公園婆媽

高雄吳姓男子今天早上8點出門後，突然脫光全身衣服，「全裸」在街上遊走，3點全露嚇壞早起出門運動的婆婆媽媽，鼓山分局員警獲...

竹科亞東氣體廠區大火 工人：連續多次爆炸聲全逃出來

新竹科學園區亞東工業氣體今天上午約10點22分發生爆炸，據逃出來的廠區工人指出，事發當下先是聽到巨響，隨後便看到電氣室冒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。