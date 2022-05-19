男追撞2車肇逃又拒檢衝撞 警開11槍追上國道逮人

高雄62歲吳姓男子今天凌晨駕車闖入苓雅區凱旋路輕軌車道，上午又於路竹區擦撞2車肇逃，遇警方攔查時又衝撞警用機車，雙方展開追逐，沿途警方朝輪胎射擊11槍，才順利在國道三號田寮路段將吳男逮捕，詳細肇逃原因仍待警方釐清。

湖內警分局今天上午9時28分許、35分許，分別接獲民眾報案稱，遭吳男駕駛黑色轎車，於路竹區復興路擦撞他人車輛後逃逸；警方獲報後，隨即啟動攔查，並於路竹區大仁路段發現吳駕駛的車輛。

警方一路尾隨，趁吳男行經路竹區大仁路與仁愛路口時，員警上前喝令停車，竟拒捕衝撞警機車後逃逸；直到警方追緝至阿蓮區中正路與民權路口時，考量對方可能再次衝撞警用機車危及路人安全，便依法使用警械朝輪胎擊發10發子彈，仍被他趁隙逃逸。

直到吳男由田寮交流道逃往國道三號373.2公里處，自撞護欄，員警再度上前喝斥停車，並再度擊發子彈1發，射擊右後輪才順利逮人，整起追捕過程，耗費將近30分鐘。