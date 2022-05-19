聽新聞
test
0:00 / 0:00
男追撞2車肇逃又拒檢衝撞 警開11槍追上國道逮人
高雄62歲吳姓男子今天凌晨駕車闖入苓雅區凱旋路輕軌車道，上午又於路竹區擦撞2車肇逃，遇警方攔查時又衝撞警用機車，雙方展開追逐，沿途警方朝輪胎射擊11槍，才順利在國道三號田寮路段將吳男逮捕，詳細肇逃原因仍待警方釐清。
湖內警分局今天上午9時28分許、35分許，分別接獲民眾報案稱，遭吳男駕駛黑色轎車，於路竹區復興路擦撞他人車輛後逃逸；警方獲報後，隨即啟動攔查，並於路竹區大仁路段發現吳駕駛的車輛。
警方一路尾隨，趁吳男行經路竹區大仁路與仁愛路口時，員警上前喝令停車，竟拒捕衝撞警機車後逃逸；直到警方追緝至阿蓮區中正路與民權路口時，考量對方可能再次衝撞警用機車危及路人安全，便依法使用警械朝輪胎擊發10發子彈，仍被他趁隙逃逸。
直到吳男由田寮交流道逃往國道三號373.2公里處，自撞護欄，員警再度上前喝斥停車，並再度擊發子彈1發，射擊右後輪才順利逮人，整起追捕過程，耗費將近30分鐘。
所幸，這起事故並無造成人員傷亡，吳男無酒駕情事，但被捕後精神狀況不佳，也不願說明肇逃原因，另發現他今天凌晨3時12分於苓雅區凱旋路段駕車闖入輕軌車道，警方訊後，將會依法毀損、妨礙公務、肇事逃逸與公共危險等罪送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言