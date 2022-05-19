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狠女撂人動私刑割破臉 命泡冰水菸蒂燙背、亂棍毆骨折

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中馮姓女子不滿余姓友人討論她感情，竟撂來前男友等一共4男2女朝他痛毆，還命余泡冰水池、用菸蒂狠燙、恫嚇拔牙齒，又拿小刀割破他臉，甚至用木棍狂毆、插肛門凌虐，其中4人已被判刑，林姓、彭姓共犯通緝後到案，法院依妨害自由判林10月徒刑，可上訴，彭另案審理中。

檢警調查，馮女2019年4月2日和余男一起到汽車旅館聊天，馮不滿余議論她之前的感情事，就找來李姓前男友、另名李姓男子、林姓男子、彭姓男子，及林姓女子到場，包括馮、王在內，一共4男2女朝余圍毆、欺凌。

眾人先是拿球棒痛毆，又命余脫光衣服進浴缸泡冷水，林女還拿菸蒂燙她背、熱水澆頭，其餘人命他唱歌、跳入髒水池等，又朝嘴巴塞紙團恫嚇要拔牙齒，並以小刀割到他臉鮮血直流，甚至以木棍插肛門凌虐，余遭毆到全身多處骨折。

經余打電話報警才曝光，一群人落網後均否認犯行，各自互推責任表示稱沒有參與、沒有看到；余男則說，喝酒到一半馮女就叫人來打他，遭亂棍痛毆又被命泡冰水、菸蒂燙背，整整遭虐2個小時，後來已經神智不清，最後由旅館人員抬下去送醫。

法院比對證詞，認為相關施暴人犯行明確，余也提出相關驗傷佐證，審酌被告等犯後都否認、無悔意，至今也沒和解賠償，依妨害自由判馮女、林女、2名李男5至6月徒刑，林男事後通緝到案，依妨害自由判10月，彭男另案審理中。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

牙齒 通緝

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