南港女工程師下班遭飛車行搶 拖行10多公尺渾身傷

郭姓男子在台北市南港區騎機車行搶徒步行走的王姓女工程師，搶奪背包未得手，拖行王女10多公尺造成全身多處擦傷。警方查出郭是慣犯，案發隔天拘提他依搶奪罪嫌移送。

警方調查，今年3月28日晚間8點多，56歲王女從南港軟體工業園區下班離開，頂著大雨徒步要到南港車站搭車返家，途中經新民街，43歲郭男騎機車從右後方靠近搶奪背包，王女抓緊背包抵抗，遭拖行10多公尺受傷，郭男搶奪未遂逃逸。

警方調閱監視器，發現郭用口罩遮住機車車牌，但未全程遮蔽，從車號追出身分，隔天下午到他基隆市住處拘提到案，搜出他犯案時穿著衣物及騎乘機車。