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高雄男「全裸」街頭趴趴走 下體晃阿晃嚇壞公園婆媽
高雄吳姓男子今天早上8點出門後，突然脫光全身衣服，「全裸」在街上遊走，3點全露嚇壞早起出門運動的婆婆媽媽，鼓山分局員警獲報後，在中都溼地公園附近找到吳男；吳被安置到派出所後，脫口「剛剛有吸毒」，還帶員警回家搜出毒品，全案依毒品及公然猥褻罪嫌偵辦。
警方表示，今天上午8時許，吳男全裸走在美術館廣場附近，員警到場後，根據目擊民眾說法，往南方向找人，隨後中都溼地公園旁找到全裸男子。
「你在幹嘛」、「怎麼不穿衣服」，面對警方質問，眼神渙散的吳男卻回「不想穿」，由於舉止怪異，警方先帶回派出所安置，等到吳精神漸漸恢復後，脫口「剛剛有吸毒」，還主動帶警方回家，在他的房間內起獲3包安非他命及吸食工具等物。
吳男供稱，他吸毒後產生幻覺，有人要他脫衣服，才會全裸走在街上，由於吳全裸走在街上，嚇壞不少路人，全案警詢後，依毒品及公然猥褻罪嫌將吳移送偵辦。
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