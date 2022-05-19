快訊

花蓮玉里療養院爆群聚 王必勝：300多人感染、1人重症

疫情海嘯將襲擊中南部 能從北部痛苦中學到教訓？

政治因素下的南加槍擊案：為什麼是台灣長老基督教會？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男「全裸」街頭趴趴走 下體晃阿晃嚇壞公園婆媽

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄吳姓男子今天早上8點出門後，突然脫光全身衣服，「全裸」在街上遊走，3點全露嚇壞早起出門運動的婆婆媽媽，鼓山分局員警獲報後，在中都溼地公園附近找到吳男；吳被安置到派出所後，脫口「剛剛有吸毒」，還帶員警回家搜出毒品，全案依毒品及公然猥褻罪嫌偵辦。

警方表示，今天上午8時許，吳男全裸走在美術館廣場附近，員警到場後，根據目擊民眾說法，往南方向找人，隨後中都溼地公園旁找到全裸男子。

「你在幹嘛」、「怎麼不穿衣服」，面對警方質問，眼神渙散的吳男卻回「不想穿」，由於舉止怪異，警方先帶回派出所安置，等到吳精神漸漸恢復後，脫口「剛剛有吸毒」，還主動帶警方回家，在他的房間內起獲3包安非他命及吸食工具等物。

吳男供稱，他吸毒後產生幻覺，有人要他脫衣服，才會全裸走在街上，由於吳全裸走在街上，嚇壞不少路人，全案警詢後，依毒品及公然猥褻罪嫌將吳移送偵辦。

吳姓男子全裸在高雄街頭遊走，被警方帶回派出所安置。圖/讀者提供
吳姓男子全裸在高雄街頭遊走，被警方帶回派出所安置。圖/讀者提供
吳姓男子全裸在高雄街頭遊走，被警方帶回派出所安置。圖/讀者提供
吳姓男子全裸在高雄街頭遊走，被警方帶回派出所安置。圖/讀者提供
吳姓男子全裸在高雄街頭遊走，被警方帶回派出所安置，他脫口自己有吸毒，員警在他房內搜出安毒與吸食工具。圖/讀者提供
吳姓男子全裸在高雄街頭遊走，被警方帶回派出所安置，他脫口自己有吸毒，員警在他房內搜出安毒與吸食工具。圖/讀者提供

全裸 毒品

延伸閱讀

高雄男追撞多車後肇逃又拒檢撞警 逃往國道遭逮

高雄岡山男偷包逃往鳳山 警靠iPhone手機定位3小時逮人

高雄小港機場將改建 陳致中建議闢地下道串聯南北交通

女童控訴老師用鉛筆戳下體 法院：是希望母親多關注她

相關新聞

竹科新建6層樓廠房起火 亞東氣體：變電器過熱引發

新竹科學園區亞東工業氣體今天早上發生火警，經燃燒1個多小時加上消防灌救，現場煙、火已有轉小趨勢。業者表示，火警現場為正在...

亞東氣體燒1樓變電室 竹巿消防：2樓存放數百公升柴油

新竹科學園區亞東氣體今天早上10點多發生火警，濃濃黑煙直竄煙天際。新竹市消防局獲報派員灌救，初步掌握為一樓變電室的兩座變...

竹科大火！亞東氣體竄火苗二次爆炸消防馳援 現場照曝光

新竹科學園區今天上午10時多發生火警，現場竄出濃濃黑煙，新竹市消防局證實早上10點21分接獲報案，現場為亞東氣體機房疑似...

舞廳丟失20萬 小年夜率「棒球隊」砸店 15惡煞起訴

高雄苓雅區某知名舞廳今年小年夜遭惡煞砸店，整個砸店影片被PO上網路，流傳到各大群組，警方獲報後展開追查，先後逮捕王姓男子...

高雄男「全裸」街頭趴趴走 下體晃阿晃嚇壞公園婆媽

高雄吳姓男子今天早上8點出門後，突然脫光全身衣服，「全裸」在街上遊走，3點全露嚇壞早起出門運動的婆婆媽媽，鼓山分局員警獲...

竹科亞東氣體廠區大火 工人：連續多次爆炸聲全逃出來

新竹科學園區亞東工業氣體今天上午約10點22分發生爆炸，據逃出來的廠區工人指出，事發當下先是聽到巨響，隨後便看到電氣室冒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。