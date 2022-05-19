竹科亞東氣體廠區大火 工人：連續多次爆炸聲全逃出來
新竹科學園區亞東工業氣體今天上午約10點22分發生爆炸，據逃出來的廠區工人指出，事發當下先是聽到巨響，隨後便看到電氣室冒出濃煙，廠區緊急疏散，場面一度恐慌混亂，過程中更是不斷連續傳出多次爆炸，所幸目前無人傷亡。
據了解，亞東氣體發生大火的廠區位於園區力行五路，現場為6層樓高廠房，在今天上午疑似因變壓器絕緣油起火，並進一步引燃2樓存放的數百公升柴油，火勢在上午11時許一度變得十分猛烈，整棟廠房都被大火及濃煙吞噬。
不少新竹民眾更表示，大火造成的濃煙直竄天際達數公里高，遠從新竹竹東、苗栗竹南都清晰可見，猶如發生火山爆發一般，火警現場周邊數百公尺更是不斷從天上落下黑色灰燼，並散發濃濃燒焦味。
據亞東氣體指出，目前工廠停工、無人員傷亡，目前也沒有供應氣體，無氣體擴散疑慮，但因火勢燃燒超過1小時，廠房RC結構恐怕受損，還需要待火勢撲滅後，才能確認是否有倒塌疑慮，以及釐清起火原因。
新竹市消防局表示，因廠房仍持續悶燒，還不時有小規模爆炸，已出動數十車次水車灌救，火勢已經12點獲得控制，但要完全撲滅恐怕還沒那麼快，必須持續灌救到下午，現場也不斷拉新的水線鋪設，並有水車持續前來支援，力圖水源不斷。
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