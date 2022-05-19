影／竹科大火居民憂 亞東氣體：未供氣 無氣體擴散疑慮

新竹科學園區亞東氣體今天早上發生火警，疑似機房處引發火勢竄出濃濃黑煙，數公里外都看得到濃密黑煙，不少居民得知亞東氣體火警，擔心氣體有擴散疑慮。亞東氣體回應，目前工廠停工、無人員傷亡，目前也沒有供應氣體，無氣體擴散疑慮。

台電新竹區營業處也說明，針對新竹科學園區部分用戶今天發生電壓驟降，台電表示，經查為園區內某161kV特高壓用戶廠內設備故障跳脫，壓降時間不到0.1秒，引起鄰近電網電壓擾動，台電公司供電設備未受影響，持續維持園區雙迴路供電。

亞東工業氣體企業溝通協理林采煖說，目前亞東氣體竹科廠已停工，人員都已疏散，無人員傷亡，但具體事故原因，正在調查釐清中；目前也尚未供應氣體，無氣體擴散疑慮。