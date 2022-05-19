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犯12起性侵、重大竊盜賊逃22年 偷富商520萬終被逮

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市大安區和平東路一名富商住家，5月1日發生520萬元遭竊案，警方組成專案小組全力偵緝，日前在民生東路國防部後備司令部的廢墟，圍捕到涂姓竊嫌，他不但犯下竊盜案，更涉嫌逃亡22年，涉犯全國12起性侵及重大竊盜，最早可追溯到2000年就犯案。

富商日前到銀行提領500多萬元現金，打算拿來投資，放在書房中，一周後現金卻不翼而飛，富商一度懷疑外傭犯案。

竊案發生後，警方調閱監視器，發現竊嫌在上個月28日凌晨3時許，出入賴姓富商住宅大樓，擴大調閱影像，發現竊嫌多藏身公園或宜蘭礁溪鄉國道5號交流道附近，隨即派員跟監、埋守。

13日18時許，警方發現竊嫌出現宜蘭礁溪一帶，採集犯嫌棄置現場腳踏車上DNA，送刑事局鑑識中心專比對，結果與存檔涂姓男子相符，深入追查並比對監視器影像，涂嫌18日，藏匿北市民生東路三段78號後方、國防部後備司令部所屬廢墟。

警方深夜出動警力包圍，19日凌晨3時許逮捕到案，現場查扣贓款245萬元及作案時穿著衣物、雨鞋及帳蓬等物品。

涂嫌被逮全程保持沉默，但監視錄影畫面及現場查扣贓款確認他犯行。全案詢問後依竊盜等罪嫌移送台北地檢署偵辦，並持續與刑事局偵查第二大隊，追查2000年起，涂嫌所涉12起性侵害及重大竊盜案。

警方查獲涂姓竊嫌，他涉犯大安富商現金失竊案及全國12起性侵及重大竊案。記者廖炳棋/翻攝
警方查獲涂姓竊嫌，他涉犯大安富商現金失竊案及全國12起性侵及重大竊案。記者廖炳棋/翻攝
警方查獲涂姓竊嫌，他涉犯大安富商現金失竊案及全國12起性侵及重大竊案。記者廖炳棋/翻攝
警方查獲涂姓竊嫌，他涉犯大安富商現金失竊案及全國12起性侵及重大竊案。記者廖炳棋/翻攝
警方查獲涂姓竊嫌，他涉犯大安富商現金失竊案及全國12起性侵及重大竊案。記者廖炳棋/翻攝
警方查獲涂姓竊嫌，他涉犯大安富商現金失竊案及全國12起性侵及重大竊案。記者廖炳棋/翻攝

竊盜 監視器 贓款

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