犯12起性侵、重大竊盜賊逃22年 偷富商520萬終被逮

台北市大安區和平東路一名富商住家，5月1日發生520萬元遭竊案，警方組成專案小組全力偵緝，日前在民生東路國防部後備司令部的廢墟，圍捕到涂姓竊嫌，他不但犯下竊盜案，更涉嫌逃亡22年，涉犯全國12起性侵及重大竊盜，最早可追溯到2000年就犯案。

富商日前到銀行提領500多萬元現金，打算拿來投資，放在書房中，一周後現金卻不翼而飛，富商一度懷疑外傭犯案。

竊案發生後，警方調閱監視器，發現竊嫌在上個月28日凌晨3時許，出入賴姓富商住宅大樓，擴大調閱影像，發現竊嫌多藏身公園或宜蘭礁溪鄉國道5號交流道附近，隨即派員跟監、埋守。

13日18時許，警方發現竊嫌出現宜蘭礁溪一帶，採集犯嫌棄置現場腳踏車上DNA，送刑事局鑑識中心專比對，結果與存檔涂姓男子相符，深入追查並比對監視器影像，涂嫌18日，藏匿北市民生東路三段78號後方、國防部後備司令部所屬廢墟。

警方深夜出動警力包圍，19日凌晨3時許逮捕到案，現場查扣贓款245萬元及作案時穿著衣物、雨鞋及帳蓬等物品。