舞廳丟失20萬 小年夜率「棒球隊」砸店 15惡煞起訴

王男懷疑20萬元遭竊，憤而與友人砸高雄知名舞廳，今涉案15人被高雄地檢署起訴。記者張議晨／翻攝 高雄苓雅區某知名舞廳今年小年夜遭惡煞砸店，整個砸店影片被PO上網路，流傳到各大群組，警方獲報後展開追查，先後逮捕王姓男子和同夥等共15人，王男等人當時供稱是在店內遺失20萬元現金，才與店家發生糾紛結怨，今高雄地檢署偵結，依妨害秩序罪將王男等15人起訴。

檢警調查，王男一方自稱在酒店消費時遺失20萬現金，不滿業者處理方式，離開後找來茹姓、黃姓等14名同夥，在美術館集結後，今年1月30日晚間10時許，分乘8輛車到場，由王率5名惡煞持球棒狠砸舞廳大門，約10幾秒後就鳥獸散。

警方獲報後到場，根據監視器畫面掌握犯嫌動向，線上巡邏警網於案發10分鐘左右，就在四維四路與仁德街口查獲同案26歲巫姓共犯等1車4人，之後又逮捕王姓主嫌等人到案，案發6小時就將涉案15人全部追緝到案。

王男等人當時供稱，他29日與2名友人到這間舞廳喝酒消費，在離去後發現手提包內的20萬元不翼而飛，回包廂內搜尋時，又與舞廳幹部發生衝突，遭服務員6人持酒杯丟擲，才會糾眾砸店。