查緝毒品槍械 意外再逮獲通緝犯
嘉義市警局二分局日前接獲線報有男子非法持有槍械，布線多日後昨天進行搜索，查獲吳男涉嫌非法持有大麻等毒品，且意外逮獲另名通緝犯李姓男子，但槍械卻沒有所獲，警方進一步追查，果然在其家人廢棄車內找到制式霰彈槍等槍械。偵訊後依毒品、槍砲等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。
警方表示，昨日幹員依據掌握的情資在45歲吳男嘉義市住處搜索，查獲涉嫌非法持有第二級毒品大麻0.64公克、第三級毒品咖啡包25.46公克。現場友人37歲李男經警方調查是去年10月因藥事法遭嘉義地檢署通緝中，一併查獲偵辦歸案。
由於線報言之鑿鑿吳男擁槍自重，警方不敢大意，觀察住家有輛廢棄車輛內堆滿雜物，於是在獲得車主吳男母親同意後進行搜索，其母一旁強調車內物品都是她的，不知道警方要找什麼，沒多久警方從車內雜物堆中找到大型黑色旅行袋，打開檢視裡面赫然有制式霰彈槍1枝暨子彈23發、非制式手槍2枝暨子彈29發，吳母一時之間啞口無言，吳男坦承這批槍彈是他的，母親並不知情。
警方將吳男、李男以相關證物帶回偵訊，將吳男依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品案移送嘉義地檢署偵辦。
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