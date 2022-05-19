快訊

肯德基改開蛋撻專賣店？外送暴雷販售細節曝光了

同為難民卻是兩種命運？為何波蘭只接納烏克蘭難民

台股早盤挫逾300點失守萬六 台積電開盤下跌15元

查緝毒品槍械 意外再逮獲通緝犯

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市警局二分局日前接獲線報有男子非法持有槍械，布線多日後昨天進行搜索，查獲吳男涉嫌非法持有大麻毒品，且意外逮獲另名通緝犯李姓男子，但槍械卻沒有所獲，警方進一步追查，果然在其家人廢棄車內找到制式霰彈槍等槍械。偵訊後依毒品、槍砲等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方表示，昨日幹員依據掌握的情資在45歲吳男嘉義市住處搜索，查獲涉嫌非法持有第二級毒品大麻0.64公克、第三級毒品咖啡包25.46公克。現場友人37歲李男經警方調查是去年10月因藥事法遭嘉義地檢署通緝中，一併查獲偵辦歸案。

由於線報言之鑿鑿吳男擁槍自重，警方不敢大意，觀察住家有輛廢棄車輛內堆滿雜物，於是在獲得車主吳男母親同意後進行搜索，其母一旁強調車內物品都是她的，不知道警方要找什麼，沒多久警方從車內雜物堆中找到大型黑色旅行袋，打開檢視裡面赫然有制式霰彈槍1枝暨子彈23發、非制式手槍2枝暨子彈29發，吳母一時之間啞口無言，吳男坦承這批槍彈是他的，母親並不知情。

警方將吳男、李男以相關證物帶回偵訊，將吳男依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品案移送嘉義地檢署偵辦。

警方在廢棄車內查獲大批槍彈。記者李宗祐／翻攝
警方在廢棄車內查獲大批槍彈。記者李宗祐／翻攝
警方偵訊後將吳男移送法辦。記者李宗祐／翻攝
警方偵訊後將吳男移送法辦。記者李宗祐／翻攝

毒品 嘉義 大麻

延伸閱讀

新店男子拒捕逃逸 警騎機車狂追40公里逮獲送辦

MLB／「黑暗騎士」哈維散播毒品 遭聯盟禁賽60場

單車「慢」遊大馬路 他被員警勸導意外曝通緝犯身分

快篩陽沒就醫 毒品小蜜蜂囂張po試槍限動 警方逮人

相關新聞

影／「正港兄弟」霸桌、圍毆、找媒體 討債囂張警全逮

台中市蕭姓男子夥人號稱「正港兄弟」，在去年間涉嫌巧立名目向人討債，還利用到被害人經營的餐廳、居住的大樓「霸桌」，甚至為逼...

代操股票吸金上億 老家挨轟3槍

台南劉姓男子涉代操股票吸金上億元，上周落網被法院收押禁見，昨晨住處遭人開車衝撞，再持霰彈槍轟三槍，槍手鄧姓男子隨即投案，...

海端站2死 檢追台鐵疏失

台鐵台東海端站去年二月發生電力維修車撞擊鐵道班人員工安意外，造成二死一重傷，台東地檢署依過失致死等罪嫌起訴電力維修車陳姓...

堵非洲豬瘟 5月20日起寄豬肉違規郵包罰收件人20萬元

非洲豬瘟中央災害應變中心今天宣布，為防止非洲豬瘟病毒經國際郵包寄送豬肉產品傳入，農委會已公告20日起首次查獲收件人未告知...

桃園35歲確診男持續暈眩送醫不治 相驗死因出爐

桃園一名35歲王姓男子確診新冠肺炎，13日起居家隔離，今晨突感暈眩跌倒，且持續暈眩，家屬急忙打119求救，但趕到醫院時已...

超跑男吸金上億遭開槍 送給父親名車也遭殃

台南劉姓男子涉嫌以代操作股票方式吸金上億元，上周經專案小組在台北飯店拘提到案，台南地院裁羈禁見，未料，鄧姓男子今晨開車撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。