快訊

肯德基改開蛋撻專賣店？外送暴雷販售細節曝光了

同為難民卻是兩種命運？為何波蘭只接納烏克蘭難民

台股早盤挫逾300點失守萬六 台積電開盤下跌15元

影／「正港兄弟」霸桌、圍毆、找媒體 討債囂張警全逮

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蕭姓男子與成員利用各種理由，在大樓、餐廳霸桌，藉此強逼被害人簽本票、索賠償金，驚動警方到場。記者陳宏睿／翻攝
台中市蕭姓男子與成員利用各種理由，在大樓、餐廳霸桌，藉此強逼被害人簽本票、索賠償金，驚動警方到場。記者陳宏睿／翻攝
台中市蕭姓男子夥人號稱「正港兄弟」，在去年間涉嫌巧立名目向人討債，還利用到被害人經營的餐廳、居住的大樓「霸桌」，甚至為逼迫就範，還嗆要帶媒體到場、鬧上新聞，也有被害人控訴遭強押圍毆，陸續簽下70萬至100萬不等金額的本票，台中市刑大在去年底收網，帶回蕭等16人，台中地檢署偵結，以妨害自由罪起訴。

台中市刑大偵六隊在去年間獲報，蕭姓男子（38歲）素行不良，與朋友對外號稱「正港兄弟」，替人協調債務，去年2月至8月間，介入股東經營糾紛，在股東於南屯區經營的餐廳「霸桌」，期間嗆聲「就是要讓你們好看」，逼業者簽下3張各100萬元的本票。

另外，蕭成員酒後與大樓保全起糾紛，蕭也以討醫藥費為由出面，強討80萬元醫藥費，為逼迫大樓管委會、物業管理公司就範，還揪眾包圍社會，還揚言要帶媒體到場，嗆聲「鬧上新聞」，期間在社區大樓騎樓，隨機發放印有成員受傷文宣海報，且不斷抹黑造謠社區大樓管委會及物業管理公司，經警方獲報到場後，蕭等人才停止滋事，行徑囂張。

台中市刑大偵六隊經蒐證後，報請台中地檢署檢察官指揮，在去年10月收網，陸續帶回蕭等涉案16人，查扣空白本票、棍棒、記帳本、行動電話等證物，警詢後依妨害自由罪送辦，台中地檢署偵結，依法起訴。

台中市刑大表示，歹徒組成的犯罪集團目無法紀，欺壓一般民眾惡性重大，警方迅速將歹徒逮捕歸案，遏止繼續迫害市民，強調疫情期間，除全力配合政府防疫工作外，並將持續打擊各項犯罪，以維護台中市治安平穩。

台中市蕭姓男子與成員利用各種理由，在大樓、餐廳霸桌，藉此強逼被害人簽本票、索賠償金，驚動警方到場。記者陳宏睿／翻攝
台中市蕭姓男子與成員利用各種理由，在大樓、餐廳霸桌，藉此強逼被害人簽本票、索賠償金，驚動警方到場。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵六隊在去年底帶回蕭姓男子為首的暴力集團，查扣本票、手機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵六隊在去年底帶回蕭姓男子為首的暴力集團，查扣本票、手機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市蕭姓男子與成員利用各種理由，在大樓、餐廳霸桌，藉此強逼被害人簽本票、索賠償金，驚動警方到場。記者陳宏睿／翻攝
台中市蕭姓男子與成員利用各種理由，在大樓、餐廳霸桌，藉此強逼被害人簽本票、索賠償金，驚動警方到場。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵六隊在去年底帶回蕭姓男子為首的暴力集團，查扣本票、手機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵六隊在去年底帶回蕭姓男子為首的暴力集團，查扣本票、手機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

台中市 疫情

延伸閱讀

疑酒後口角...桃園2遊民圍毆另一人致死 檢聲押落網嫌

影／新營太子宮「家變」 主委開記者會委員到場開嗆

網路口角陽明山狹路相逢 19歲男遭10餘人圍毆全身傷

男子離婚後持續騷擾前妻遭圍毆 台南警逮13人送辦

相關新聞

影／「正港兄弟」霸桌、圍毆、找媒體 討債囂張警全逮

台中市蕭姓男子夥人號稱「正港兄弟」，在去年間涉嫌巧立名目向人討債，還利用到被害人經營的餐廳、居住的大樓「霸桌」，甚至為逼...

代操股票吸金上億 老家挨轟3槍

台南劉姓男子涉代操股票吸金上億元，上周落網被法院收押禁見，昨晨住處遭人開車衝撞，再持霰彈槍轟三槍，槍手鄧姓男子隨即投案，...

海端站2死 檢追台鐵疏失

台鐵台東海端站去年二月發生電力維修車撞擊鐵道班人員工安意外，造成二死一重傷，台東地檢署依過失致死等罪嫌起訴電力維修車陳姓...

堵非洲豬瘟 5月20日起寄豬肉違規郵包罰收件人20萬元

非洲豬瘟中央災害應變中心今天宣布，為防止非洲豬瘟病毒經國際郵包寄送豬肉產品傳入，農委會已公告20日起首次查獲收件人未告知...

桃園35歲確診男持續暈眩送醫不治 相驗死因出爐

桃園一名35歲王姓男子確診新冠肺炎，13日起居家隔離，今晨突感暈眩跌倒，且持續暈眩，家屬急忙打119求救，但趕到醫院時已...

超跑男吸金上億遭開槍 送給父親名車也遭殃

台南劉姓男子涉嫌以代操作股票方式吸金上億元，上周經專案小組在台北飯店拘提到案，台南地院裁羈禁見，未料，鄧姓男子今晨開車撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。