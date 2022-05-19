影／「正港兄弟」霸桌、圍毆、找媒體 討債囂張警全逮

台中市蕭姓男子與成員利用各種理由，在大樓、餐廳霸桌，藉此強逼被害人簽本票、索賠償金，驚動警方到場。記者陳宏睿／翻攝 台中市蕭姓男子夥人號稱「正港兄弟」，在去年間涉嫌巧立名目向人討債，還利用到被害人經營的餐廳、居住的大樓「霸桌」，甚至為逼迫就範，還嗆要帶媒體到場、鬧上新聞，也有被害人控訴遭強押圍毆，陸續簽下70萬至100萬不等金額的本票，台中市刑大在去年底收網，帶回蕭等16人，台中地檢署偵結，以妨害自由罪起訴。

台中市刑大偵六隊在去年間獲報，蕭姓男子（38歲）素行不良，與朋友對外號稱「正港兄弟」，替人協調債務，去年2月至8月間，介入股東經營糾紛，在股東於南屯區經營的餐廳「霸桌」，期間嗆聲「就是要讓你們好看」，逼業者簽下3張各100萬元的本票。

另外，蕭成員酒後與大樓保全起糾紛，蕭也以討醫藥費為由出面，強討80萬元醫藥費，為逼迫大樓管委會、物業管理公司就範，還揪眾包圍社會，還揚言要帶媒體到場，嗆聲「鬧上新聞」，期間在社區大樓騎樓，隨機發放印有成員受傷文宣海報，且不斷抹黑造謠社區大樓管委會及物業管理公司，經警方獲報到場後，蕭等人才停止滋事，行徑囂張。

台中市刑大偵六隊經蒐證後，報請台中地檢署檢察官指揮，在去年10月收網，陸續帶回蕭等涉案16人，查扣空白本票、棍棒、記帳本、行動電話等證物，警詢後依妨害自由罪送辦，台中地檢署偵結，依法起訴。