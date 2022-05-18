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騙個資狂買星巴克隨行卡 釣魚集團盜刷上百人近千萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
李姓男子與蔡姓妻子涉嫌假冒郵局發釣魚簡訊給大陸、新加坡人，騙得信用卡、銀聯卡資料盜刷，購買星巴克咖啡店隨行卡點數或商品轉賣。記者李奕昕／翻攝
李姓男子與蔡姓妻子涉嫌假冒郵局發釣魚簡訊給大陸、新加坡人，騙得信用卡、銀聯卡資料盜刷，購買星巴克咖啡店隨行卡點數或商品轉賣。記者李奕昕／翻攝

李姓男子與蔡姓妻子涉嫌假冒郵局發釣魚簡訊給大陸、新加坡人，騙得信用卡、銀聯卡資料盜刷，購買星巴克咖啡店隨行卡點數或商品轉賣，1年多盜刷上百人近千萬元。李潛逃出境，刑事局查獲蔡等5人依詐欺等罪嫌移送，檢方聲押禁見蔡獲准，其餘交保或請回。

警方調查，41歲李男與39歲蔡女前年9月起假冒郵局，廣發簡訊或電子郵件給大陸、新加坡人，謊稱包裹投遞失敗，要付費才能重新投遞，誘使被害人點擊連結進釣魚網頁，填入信用卡、銀聯卡的個資、卡號及有效期限。

夫妻得手卡片資料，在新北市住處用卡片印表機製作偽卡，交由28歲許姓女子至星巴克門市盜刷購買商品，或綁定Apple Pay購買隨行卡點數，以約9折透過3名「大盤商」上網轉賣。

新加坡警方去年4月通報刑事局，提供Apple Pay綁定的人頭手機門號。刑事局國際科第二隊分析IP、通聯紀錄等，今年3月29日搜索新北、桃園、台南市的犯嫌住處，拘提、通知蔡、許及3名大盤商，追查李已出境。

警方搜出卡片印表機2台、空白卡436張、疑偽造銀聯卡41張、星巴克隨行卡37張及紀念杯、便當盒、糖漿等大批星巴克商品。犯嫌多坦承犯案，警詢後解送，本月初依詐欺、偽造文書、洗錢防制法、組織犯罪防制條例罪嫌函送，請求國外協查李。

李姓男子與蔡姓妻子涉嫌假冒郵局發釣魚簡訊給大陸、新加坡人，騙得信用卡、銀聯卡資料盜刷，購買星巴克咖啡店隨行卡點數或商品轉賣。記者李奕昕／翻攝
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李姓男子與蔡姓妻子涉嫌假冒郵局發釣魚簡訊給大陸、新加坡人，騙得信用卡、銀聯卡資料盜刷，購買星巴克咖啡店隨行卡點數或商品轉賣。記者李奕昕／攝影
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