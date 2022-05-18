超跑男吸金上億遭開槍 送給父親名車也遭殃

台南劉姓男子涉嫌以代操作股票方式吸金上億元，上周經專案小組在台北飯店拘提到案，台南地院裁羈禁見，未料，鄧姓男子今晨開車撞擊劉住處，涉攜槍開了3槍，警告意味濃厚，且這一撞也讓劉男去年父親節致贈父親的賓士車曝了光，家人擔心因而惹禍上身，交由警方以證物查扣。

據了解，該輛AMG系列賓士名車市價250萬元起跳，但因鄧男開車一撞，駕駛座左前方被撞而掛采，案發後，經拖吊至台南市警四分局停車場查扣。

然而，據傳該車是劉男去年父親節送給父親的禮物，當時還以幫父親圓夢，拍了段影片，高調的po在臉書上，劉父喜形於色，開心與妻子開車上路。未料，吸金案曝光後，劉男疑用被害人錢買名車給父親。