大聊鹹濕性交嗜好邊賣毒 他興奮約砲不成還遭判2年8月

台中劉姓男子在交友APP尋求同志約砲，霧峰分局顏姓警員喬裝交友攀談，除以暗語約好交易安毒，還互聊性嗜好、姿勢，並稱「洗香香乖乖等你」，結果劉一到汽旅赴約就遭逮；法院審酌，警方雖用釣魚偵辦，但仍屬合法的「提供機會型的誘捕偵查」，依毒品罪判劉2年8月，可上訴。

檢警調查，顏員去年10月20日網路巡邏，喬裝交友、買毒主動和劉男攀談，並以隱晦暗語說「自有剩一些想找幫」，劉就回「好可以，但前提你不是用量超級大的」，並談妥1公克3000元至3500元約在汽旅見面、性交，劉28日到場就被埋伏員警逮捕。

法院勘驗顏、劉對話，發現雙方打招呼後互傳身高、體重、年齡及性交姿勢傾向，劉也稱說「Hi」是想找同志性交、施用毒品助興意思，而說「幫」則是交易安毒的意思。法院根據2人對話，也認定劉自始就有販毒意圖，而非是顏員誘使，致無犯罪故意之人萌生販毒之意。

另劉當時還稱「之前跟我分過的」大約200元至500元不等，意思是跟他性交的話，他賣毒品1晚最多500元，少則200元，更可證明劉先前曾交易過毒品，這次經顏喬裝探詢前也有販毒犯意。

劉男的辯護人主張，劉的目的是以網友交往為主，多為同志性交嗜好等露骨直白對話，一開始也說不保證可拿到毒品，反而是警員積極說要去汽旅開房間、自己性交配合度高，暗示需要毒品助興，又曖昧稱「洗香香乖乖等你」，一在明示暗示、鼓勵引誘，認為屬陷害叫唆。

法院查，劉曾表明自己「很愛吹」、「想試外面裸露」，要求顏傳自己生殖器照片，雙方對話鹹濕露骨，可見劉相約主要目的是同志性愛，但與劉原本就要販賣安非他命一事並無牴觸，難認他無賣毒犯意。

法院說，根據顏、劉交易對話可見，警方是對本就有販毒故意的劉，以設計引誘「釣魚」方式，使其暴露犯罪事證而逮捕，並非故意以不正當教唆，使原無販毒者而萌生犯意並實行，與陷害教唆情形不同，本件屬「提供機會型的誘捕偵查」，不是「創造犯意型誘捕偵查」。