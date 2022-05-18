超跑男吸金上億老家遭槍擊 檢方：吸金、槍擊都辦到底

台南劉姓男子涉嫌以代操作股票方式吸金上億元，經檢警調專案小組拘提到案，台南地院裁押禁見，除查扣劉男身上百萬元現金外，到安平住所搜索，未發現住處內藏有鉅款，檢警逐一清查其帳戶金流及其流落在外的財物，甚或在親友名下等相關事證，檢方強調，不論吸金或槍擊，一定會查辦到底。

劉男上周落網後，經法官訊問後，僅承認詐欺，否認非法經營收受存款犯行，惟有證人即被害人多人證述明確，又有被告手機備忘錄截圖翻拍照片等證據佐證，認他涉犯銀行法中非法經營收受存款業罪、非法經營收受存款業務犯罪所得達1億元以上罪、詐欺取財罪罪嫌疑重大，最輕本刑5年以上有期徒刑。

同時，案發後旋逃離原住處在外躲藏，並以他人名義登記住宿規避查緝，後經警在台北飯店拘提到案，有相當理由及事實足認為有逃亡之虞及逃亡的事實，且有相當理由及事實足認被告有湮滅證據、勾串共犯證人之虞，裁定羈押，禁止接見及通信。

未料，今天凌晨1時30分許，劉姓男子住處遭人開槍射擊，檢方指出，隨即指派檢察官郭書鳴指揮第四分局偵辦，檢察官將深入追查開槍者的動機、槍枝來源，及有無其他共犯參與此案。