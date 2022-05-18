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快篩陽沒就醫 毒品小蜜蜂囂張po試槍限動 警方逮人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

游姓及吳姓兩男涉嫌從事毒品小蜜蜂，販賣毒品咖啡包給酒店小姐及傳播妹，警方長期蒐證，發現疑擁槍自重，還囂張的在社群上發布「試槍」限時動態，警方上門搜索驚見新冠肺炎快篩陽性反應試劑，全體人員立即著全套防護裝備，不敢大意，共查獲改造槍枝、氣動手槍、氣動步槍等，毒品咖啡包99包等證物，依意圖販賣持有毒品等罪嫌送辦。

全案起源於毒品溯源案，年僅22歲游男、年僅22歲吳男涉嫌意圖販賣而持有大量毒品咖啡包，親自送毒品給酒店小姐及傳播妹，蒐證期間，警方發現犯嫌囂張的在社群上限時動態po出試槍影片，還打上「這消音也太消音？」「你會死：）」等文字。

北投分局向新北地方法院聲請搜索票，日前搜索游男位在新北樹林區住家，過程中驚見有新冠肺炎快篩陽性反應試劑，警方詢問下，竟然是快篩陽沒就醫，大夥不敢大意立即穿上全套防護衣，戴上護目鏡及手套繼續搜索，針對游、吳和李姓關係人實施快篩，3人均呈陰性。

全案查扣加裝提高精準度瞄準鏡、槍托等配件的改造手槍1枝、改造手槍零件1組、子彈54顆、氣動手槍2支、氣動步槍1支、道具彈37顆、貼上「蹦Ｄ」貼紙的毒品咖啡包99包(總毛重446.5公克)、安非他命吸食器2組等證物，訊問後依照槍砲彈藥刀械管制條例、槍砲彈藥刀械管制條例意圖販賣而持有毒品咖啡包等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

犯嫌初步聲稱槍支是朋友寄放，警方對此將持續積極查緝非法槍械並向上溯源，以淨化治安，保障民眾生命財產安全。

犯嫌在社群上試槍。記者蕭雅娟／翻攝
犯嫌在社群上試槍。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣子彈和道具彈等證物。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣子彈和道具彈等證物。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣加裝提高精準度瞄準鏡、槍托等配件的改造手槍1枝、氣動手槍2支、氣動步槍1支。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣加裝提高精準度瞄準鏡、槍托等配件的改造手槍1枝、氣動手槍2支、氣動步槍1支。記者蕭雅娟／翻攝
游男、吳男涉嫌意圖販賣而持有毒品，及涉犯非法持有槍支、子彈罪，遭移送法辦。記者蕭雅娟／翻攝
游男、吳男涉嫌意圖販賣而持有毒品，及涉犯非法持有槍支、子彈罪，遭移送法辦。記者蕭雅娟／翻攝
警方搜索過程發現快篩陽性試劑，北投分局偵查人員和犯嫌全數穿上防護衣。記者蕭雅娟／翻攝
警方搜索過程發現快篩陽性試劑，北投分局偵查人員和犯嫌全數穿上防護衣。記者蕭雅娟／翻攝

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