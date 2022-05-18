快訊

本土確診將出現黃金交叉 醫估：中南部就快超過北北基桃

約25%康復者疫後3個月出現新冠後遺症！醫師揭腦霧3大核心症狀

聽奧銀牌選手返台確診住進憲指部 只能洗冷水澡、靠安眠藥入睡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當5歲兒面刺死老婆 狠夫逃2天還辯：有幫她人工呼吸

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子和林姓妻子因小孩扶養問題大吵，陳氣憤之下硬從機車拉下老婆，當著5歲兒子面持鋒利摺疊刀一刀刺死老婆，逃亡2天才落網，犯後避重就輕辯稱只想嚇唬她、有幫她人工呼吸，但法醫解剖發現林肺部遭刺穿才斃命，檢方不採信其辯詞，依家暴殺人罪嫌起訴陳。

檢警調查，陳男（42歲）今年3月15日早上10點多，因林女帶著5歲兒子回到陳北屯住處收拾東西時，2名大人又因為小孩扶養問題起激烈口角，陳見妻子正打算騎機車離開，氣憤下竟勾著她脖子強拉下機車，

林女嚇到衝向一旁騎樓躲避，陳先是從車廂內拿出一把鋒利的折疊刀，追上老婆後再度勾著她脖子，甚至不顧5歲兒子就在一旁，發狂持刀往妻子胸口猛刺下去，當場一刀刺穿林女左肺，造成她肺部塌陷、血胸，緊急送醫仍不治慘死。

陳男作案後立刻逃逸，先是騎車到西屯區丟棄凶刀，又到東區放回機車，再徒步、改搭計程車找朋友求助，最後跑到北屯區敦化路一處興建中的廟宇內躲藏，躲了超過2天近51小時。

警方循線調閱監視器掌握動向17日到場抓人，發現陳躺在工地呼呼大睡，地上還鋪有紙板、破舊枕頭，一旁則四散酒瓶、麵包袋等，移送後經檢方複訊向法院聲押獲准。

檢方訊時，陳避重就輕，僅坦承和妻子吵架就從車廂拿出摺疊刀只是「想嚇唬她」，用手勾著林脖子發現她突然癱軟，還說自己有幫老婆人工呼吸，這才發現她胸口流血，翻開衣服見乳頭處有傷口。

林女的妹妹證稱，陳男和她姊姊大吵後，就見陳勾著她脖子拉下機車，一路追逐至騎樓，最後慘遭陳拿刀朝胸口刺，整個人就癱軟倒地。

法醫鑑定指出，林女心因性休克，死亡原因是左胸遭單一致命銳創，刺穿左肺致塌陷、血胸，死亡結果為「他殺」。檢方偵結依殺人罪嫌起訴陳，移審法院後院方裁定持續收押。

檢方依殺人罪嫌起訴陳男。圖／報系資料照
檢方依殺人罪嫌起訴陳男。圖／報系資料照

車廂 殺人 計程車

延伸閱讀

居家缺氧怎辦？醫曝「2招自救法」一根吸管血氧93％變99％

法醫所驗不出「馮小妹」死因？法務部：衛福部研判

闖新莊燒烤店找妻尋仇 男刺死和事佬不認罪重判20年

獨／新北檢一法醫確診 新北警4個分局急採檢

相關新聞

「超跑男」假投資吸金上億元遭羈押 台南老家今晨遭槍擊報復

台南劉姓男子涉嫌以代操作股票方式吸金，但近來股票市場不佳，遭投資者指控他捲款落跑避不見面，目前報案人約70多人，受害金額...

當5歲兒面刺死老婆 狠夫逃2天還辯：有幫她人工呼吸

台中陳姓男子和林姓妻子因小孩扶養問題大吵，陳氣憤之下硬從機車拉下老婆，當著5歲兒子面持鋒利摺疊刀一刀刺死老婆，逃亡2天才...

去年台鐵海端站2死1傷工安意外 司機及暸望員等3人遭起訴

台鐵海端站去年2月23日發生電力維修車撞擊鐵道班人員工安意外，造成2死1重傷。歷經1年多的調查及偵辦，台東地檢署日前偵查...

影／「超跑男」吸金上億老家遭開槍 警方籲冷靜追金流

台南劉姓男子涉嫌以代操作股票方式吸金上億元，上周落網後經台南地院裁押禁見及通信，外傳老家疑藏鉅款，日前搜索後未發現，今天...

北市南區「安城專案」打黑 逮各類犯罪15嫌

台北市日前發生豎起槍擊及持刀尋仇案件，警察局從8日到15日發起「安城專案」，全力臨檢轄內治安疑慮場所及查緝黑幫，台北市文...

未成年少年砍人後比Ya貼網 網友痛斥：毫無悔意、囂張至極

台北西門町的峨眉停車場，前天發生砍人事件，邱姓男子、曾姓男子到停車場要開車時，遭5名惡煞持刀砍傷，其中還有一名是未成年少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。