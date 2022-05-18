當5歲兒面刺死老婆 狠夫逃2天還辯：有幫她人工呼吸

台中陳姓男子和林姓妻子因小孩扶養問題大吵，陳氣憤之下硬從機車拉下老婆，當著5歲兒子面持鋒利摺疊刀一刀刺死老婆，逃亡2天才落網，犯後避重就輕辯稱只想嚇唬她、有幫她人工呼吸，但法醫解剖發現林肺部遭刺穿才斃命，檢方不採信其辯詞，依家暴殺人罪嫌起訴陳。

檢警調查，陳男（42歲）今年3月15日早上10點多，因林女帶著5歲兒子回到陳北屯住處收拾東西時，2名大人又因為小孩扶養問題起激烈口角，陳見妻子正打算騎機車離開，氣憤下竟勾著她脖子強拉下機車，

林女嚇到衝向一旁騎樓躲避，陳先是從車廂內拿出一把鋒利的折疊刀，追上老婆後再度勾著她脖子，甚至不顧5歲兒子就在一旁，發狂持刀往妻子胸口猛刺下去，當場一刀刺穿林女左肺，造成她肺部塌陷、血胸，緊急送醫仍不治慘死。

陳男作案後立刻逃逸，先是騎車到西屯區丟棄凶刀，又到東區放回機車，再徒步、改搭計程車找朋友求助，最後跑到北屯區敦化路一處興建中的廟宇內躲藏，躲了超過2天近51小時。

警方循線調閱監視器掌握動向17日到場抓人，發現陳躺在工地呼呼大睡，地上還鋪有紙板、破舊枕頭，一旁則四散酒瓶、麵包袋等，移送後經檢方複訊向法院聲押獲准。

檢方訊時，陳避重就輕，僅坦承和妻子吵架就從車廂拿出摺疊刀只是「想嚇唬她」，用手勾著林脖子發現她突然癱軟，還說自己有幫老婆人工呼吸，這才發現她胸口流血，翻開衣服見乳頭處有傷口。

林女的妹妹證稱，陳男和她姊姊大吵後，就見陳勾著她脖子拉下機車，一路追逐至騎樓，最後慘遭陳拿刀朝胸口刺，整個人就癱軟倒地。