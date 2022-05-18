影／網路買3盒快篩 到貨傻眼...2個水杯 又被詐了！

新冠肺炎疫情期間，歹徒利用疫情作為詐騙哏，利用民眾需要購買藥品、快篩劑的心理，在網路刊登「一頁式廣告」，但等到消費者匯款之後，常收到名實不符的產品，台中市刑大就有接獲民眾購買費新冠肺炎特效藥、快篩劑，付款後卻收到一箱廢紙、2個水杯，消費者氣得提告詐欺。

台中市刑大調查發現，詐騙集團利用疫情作為詐騙哏，陸續接獲有消費者檢舉，歹徒透過一頁式廣告販賣新冠肺炎特效藥，連結至假網站誘騙民眾購買，事後收到塞滿廢紙的空盒子，經查詢出貨公司地址根本無該門牌，還有民眾在臉書「健康小天使」一頁式廣告購買3盒15支快篩試劑，以貨到付款方式交易，於超商付款1300元後回家打開包裝發現寄來的是2個水杯，回頭查看該網站已遭刪除。

台中市刑大統計今年1月迄今，一頁式廣告詐騙案件計有26件，其中以「網購商品」19件為最多，被害人大都在收到問題貨品後欲退貨才驚覺網站已下架或無客服電話，連公司登記地址都是假的。

台中市刑大提醒，「一頁式廣告」常具有幾個特徵，包括網頁上無公司地址、客服電話，僅留電子信箱或通訊軟體帳號。售價明顯低於市場行情。號稱免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意包退等，廣告底下留言都是正評，沒有負評。僅能使用「貨到付款」或信用卡刷卡付款。網頁大多粗糙不精美或夾雜簡體字。

台中市警察局提醒民眾，網路販售醫生處方藥為違法行為，民眾切勿輕信而在網路購買，若發現遠低於市價之商品務必詳加求證、提高警覺。

另外呼籲，民眾若發現貨到付款之商品和網購商品不符時，應儘速向運送宅配業者反映，同時可撥打配送單上寄件人電話辦理退貨；若配送單無寄件人，可先詢問送貨之宅配業者提供寄件人之電話和E-mail辦理退款。