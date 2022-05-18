影／「超跑男」吸金上億老家遭開槍 警方籲冷靜追金流

台南劉姓男子涉嫌以代操作股票方式吸金上億元，上周落網後經台南地院裁押禁見及通信，外傳老家疑藏鉅款，日前搜索後未發現，今天凌晨安平老家即遭鄧姓男子開車衝撞後開槍，警方指出，將全力清查金流、共犯及搜索可疑處所，務求全力追回遭詐騙贓款，請被害人保持理性。

台南市警四分局指出，今天凌晨1時34分發生住宅槍擊案，20歲鄧姓男子開車衝撞民宅後，下車後，從後方乘客座位上取出大包包，隨後從中取出霰彈槍，持槍對大門開槍，隨即至育平派出所投案。

警方據報後到場蒐證，檢視現場鐵捲門有3個疑似彈孔，鄧男坦承是他開的槍，作案動機與日前發生的詐騙案財務糾紛有關。

據了解，鄧男在其社群上貼文，挑明「什麼人該吸，什麼人不變動歪腦筋，這些道理，或許你在紙醉金迷，也許你年少無知，但我XX今天得給你上一課…」，警告意味濃厚。