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「超跑男」假投資吸金上億元遭羈押 台南老家今晨遭槍擊報復

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南劉姓男子涉嫌以代操作股票方式吸金，但近來股票市場不佳，遭投資者指控他捲款落跑避不見面，目前報案人約70多人，受害金額1億2千多萬元，上周台北落網後遭羈押禁見，今天凌晨安平老家遭20多歲鄧姓男子直接開車撞爛，又拿出持霰彈槍朝車庫鐵門開槍，隨後他出面自首。

據調查，劉男指出，他也是受害者之一，因為被坑，所以才會出面洩恨。至於是否真如他所說，或相關人士要給對方教訓一下，警方正進一步釐清。

今天凌晨2時許，警方接獲報案，有一處民宅發生槍擊案，經地址一比對，竟然是日前吸金上億元的超跑男的安平老家，，劉家透天厝被一輛黑色休旅車直接撞進車庫，而槍手鄧男下車不慌不忙，對車庫鐵門開了兩槍霰彈，接著騎著機車到警四分局育平派出所自首，雖然警方認為這是策畫好的槍擊案，但鄧男筆錄中避重就輕，只是自稱不滿劉男的行為，所以才開槍洩憤。

隨後有名鄧姓男子在網路上貼文，「那麼多人的辛苦錢，棺材本，你拿去玩女人，玩車，夜店當帥哥，也許他們無能為力，但我大哥教導我，人善被人…」。

鄧男筆錄中避重就輕，只是自稱不滿劉男的行為，所以才開槍洩憤。記者邵心杰／翻攝
鄧男筆錄中避重就輕，只是自稱不滿劉男的行為，所以才開槍洩憤。記者邵心杰／翻攝
劉男今天凌晨安平老家遭20多歲鄧姓男子直接開車撞爛，又拿出持霰彈槍朝車庫鐵門開槍。記者邵心杰／翻攝
劉男今天凌晨安平老家遭20多歲鄧姓男子直接開車撞爛，又拿出持霰彈槍朝車庫鐵門開槍。記者邵心杰／翻攝

吸金 槍擊

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