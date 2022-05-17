未成年少年砍人後比Ya貼網 網友痛斥：毫無悔意、囂張至極

台北西門町的峨眉停車場，前天發生砍人事件，邱姓男子、曾姓男子到停車場要開車時，遭5名惡煞持刀砍傷，其中還有一名是未成年少年，只是有網友眼尖發現這名未成年少年竟然在萬華分局內自拍還將照片po上instagram，讓他氣憤的在Dcard上留言「砍人後毫無悔意囂張至極」。

前天晚上10點多時，25歲的邱男與28歲的曾男，到西門町的峨眉停車場要開車離去，這時突有以梁姓男子為首的5名男子現身，持西瓜刀就往邱男、曾男身上猛打。

邱男被包圍中，曾男見機開車逃跑，遇上執行路檢的萬華分局員警求救，快打警力到場時，梁男等人已逃跑，不過在3小時內，就被萬華警方在新北市逮捕，依殺人未遂罪嫌送辦。

事後，5名惡煞中其中一名未成年少年，被帶回萬華分局還不知悔改，竟然還在分局內比Ya拍照，甚至留言「你們昨晚好殺」、「你跟鬼一樣」、「未成年的好處就是這樣」等語，讓網友氣憤痛斥毫無悔意囂張至極，並盼望「司法終究能收拾這種人」。