空軍飛彈舊營區搬遷遭覬覦 金山警連2天同地逮偷電線賊

新北市金山區香菓園附近山坡，屬於舊有空軍防空暨飛彈614營金山營區，該營區已經搬遷，但電線搬不走，成為竊賊覬覦目標，金山警分局連續2天查獲兩組人馬偷電纜線，將賴男等3人依竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

金山警分局調查，金山區香菓園附近山坡，屬於舊有空軍防空暨飛彈614營金山營區，該營區已經搬遷，但電線搬不走，該電線是屬於空軍防空暨飛彈614營金山營區所有，但已呈廢棄狀態，已非軍方管轄，並不構成違反堡壘法。

金山警分局中角派出所所長陳耀堃、警員林振華，11日下午1時30分許，在舊營區查獲賴男（49歲）自備切線鉗涉嫌竊取近24公斤的電纜線，警方經賴男同意返回其住處，起獲0.6公克的毒品安非他命。

警方說，12日同一地點，又有兩名可疑人士疑似竊取電纜線，中角所所長陳耀堃、警員林振華及金山所警員吳棟梁、潘軒碩等到場，另查獲楊男（30歲）、陳男（31歲）2人以自備工具竊取約12公斤的電線，依竊盜罪嫌送辦。