快訊

連六天確診六萬多人⋯檢驗量能已到頂？陳時中這樣說

南加州教會槍殺案凶嫌曾任教屏科大 因病曠職遭不續聘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空軍飛彈舊營區搬遷遭覬覦 金山警連2天同地逮偷電線賊

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市金山區香菓園附近山坡，屬於舊有空軍防空暨飛彈614營金山營區，該營區已經搬遷，但電線搬不走，成為竊賊覬覦目標，金山警分局連續2天查獲兩組人馬偷電纜線，將賴男等3人依竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

金山警分局調查，金山區香菓園附近山坡，屬於舊有空軍防空暨飛彈614營金山營區，該營區已經搬遷，但電線搬不走，該電線是屬於空軍防空暨飛彈614營金山營區所有，但已呈廢棄狀態，已非軍方管轄，並不構成違反堡壘法。

金山警分局中角派出所所長陳耀堃、警員林振華，11日下午1時30分許，在舊營區查獲賴男（49歲）自備切線鉗涉嫌竊取近24公斤的電纜線，警方經賴男同意返回其住處，起獲0.6公克的毒品安非他命。

警方說，12日同一地點，又有兩名可疑人士疑似竊取電纜線，中角所所長陳耀堃、警員林振華及金山所警員吳棟梁、潘軒碩等到場，另查獲楊男（30歲）、陳男（31歲）2人以自備工具竊取約12公斤的電線，依竊盜罪嫌送辦。

金山警分局長詹志文表示，竊取電纜線為影響民生之重要財產犯罪，金山警方將針對轄區人煙罕至地點加強巡邏，民眾如有發現可疑犯嫌，請即時報警，以利警方遏止犯行，維護民眾財產安全。

空軍飛彈舊營區搬遷遭覬覦，金山警連2天同地逮偷電線賊。記者游明煌／翻攝
空軍飛彈舊營區搬遷遭覬覦，金山警連2天同地逮偷電線賊。記者游明煌／翻攝
空軍飛彈舊營區搬遷遭覬覦，金山警連2天同地逮偷電線賊。記者游明煌／翻攝
空軍飛彈舊營區搬遷遭覬覦，金山警連2天同地逮偷電線賊。記者游明煌／翻攝
空軍飛彈舊營區搬遷遭覬覦，金山警連2天同地逮偷電線賊。記者游明煌／翻攝
空軍飛彈舊營區搬遷遭覬覦，金山警連2天同地逮偷電線賊。記者游明煌／翻攝

金山 空軍 飛彈 竊盜

延伸閱讀

空軍提報告宣示 持續向美探詢供售先進戰機可能性

空軍「勇鷹號」炸訓首曝光！ 居民：聲音好特別喔

海軍今起4天東部飛彈射擊 中共軍機連4天飛我東南空域

「基隆威海營區西遷搬運運輸案」以遠低底價價格決標

相關新聞

南加教會槍案傳美方請求司法互助 法務部回應了

美國南加州橘郡台北時間15日爆發槍擊案，一名亞裔槍手闖進當地台裔教會開火，造成1人死亡，5人輕重傷，當地警方初步調查，6...

空軍飛彈舊營區搬遷遭覬覦 金山警連2天同地逮偷電線賊

新北市金山區香菓園附近山坡，屬於舊有空軍防空暨飛彈614營金山營區，該營區已經搬遷，但電線搬不走，成為竊賊覬覦目標，金山...

影／「幹哥」橫行西螺市場 小弟涉10場血戰砍人進加護

雲林縣廖姓男子綽號「幹哥」被刑事局掌握，旗下小弟在去年間涉嫌10件聚眾鬥毆案件，起因僅是單純的互不順眼或感情糾紛，相約談...

槍毒通緝犯篩陽 北市松山8警急快篩 幸全陰！

林姓男子因涉毒品、槍砲案，分別遭基隆、台北地檢署通緝，北市警上月掌握林男行蹤，近日循線將其拘捕到案，林男卻篩陽，所幸移送...

砍警槍砲犯市區對空鳴槍 遭判刑5年4月

董姓男子2020年12月凌晨持槍在新竹市區對空鳴槍，遭新竹市警二分局查獲，二分局偵查隊王姓偵查員，參與逮捕行動，事後將董...

小吃店驚見30年前「新興毒品」 老闆娘PO網自清

彰化縣田尾鄉一家小吃店老闆娘今天上午開店時發現，店門口被丟棄約20條強力膠空膠管和一袋強力膠，擔心影響商店形象，PO文到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。