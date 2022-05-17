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影／「幹哥」橫行西螺市場 小弟涉10場血戰砍人進加護

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

雲林縣廖姓男子綽號「幹哥」被刑事局掌握，旗下小弟在去年間涉嫌10件聚眾鬥毆案件，起因僅是單純的互不順眼或感情糾紛，相約談判後，即持棍棒、西瓜刀把人打進醫院，其中有人傷勢嚴重，發病危通知，警方近日陸續逮回25人送辦，其中檢方命廖以3萬元交保。

刑事局中打一隊在去年間獲報，雲林縣廖姓男子（29歲）綽號「幹哥」，在西螺果菜市場以菜籃行及檳榔攤作為掩護，實際上經營地下錢莊與賭場，還招收成年或少年加入，壯大聲勢。

廖男旗下小弟也被查出，從去年5月至今年2月為止，即涉嫌10起的聚眾鬥毆案件，不少被害人都是未成年的學生，就被廖小弟持棍棒、西瓜刀等器械，打到住進醫院，其中有人被打到手腳骨折、橫紋飢溶解，要向警方指證歹徒犯行時，仍痛得無法簽名。

刑事局中打一隊報請雲林地檢署檢察官黃立夫指揮後，與雲林縣西螺、斗六、斗南、虎尾等地分局、雲林縣警局少年隊、彰化縣西湖、員林警分局共組專案小組偵辦，並在今年3月、4月間陸續收網抓人，帶回廖姓、高姓男子（18歲）等涉案25人，其中8人是少年。

專案小組也查扣17公斤的毒咖啡果汁包、球棒、鐵管、西瓜刀、無線電、攝影機、賭博籌碼、骰子、麻將、存簿、金融卡等贓證物。

全案警詢後依賭博、重利、組織條例、聚眾鬥毆等罪，移送雲林地檢署訊問，檢方命廖以3萬元交保，其餘涉案人訊後請回。

刑事局呼籲，打擊黑幫為目前政府四大治安目標之一，警方以大數據分析，針對黑道幫派分子暴力犯罪等不法案件，鎖定經常聚眾鬥毆的成員嚴正執法，追出渠等幕後金主強力蒐證檢肅，維護民眾安穩生活，掃黑行動無期限，掃蕩力道不手軟，絕不容許幫派犯罪組織危害社會治安。

雲林縣廖姓男子等人涉嫌經營賭場、錢莊、鬥毆滋事，刑事局中打近日陸續帶人歸案，查扣涉案西瓜刀、毒品等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
雲林縣廖姓男子等人涉嫌經營賭場、錢莊、鬥毆滋事，刑事局中打近日陸續帶人歸案，查扣涉案西瓜刀、毒品等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
雲林縣廖姓男子等人涉嫌經營賭場、錢莊、鬥毆滋事，刑事局中打近日陸續帶人歸案。記者陳宏睿／翻攝
雲林縣廖姓男子等人涉嫌經營賭場、錢莊、鬥毆滋事，刑事局中打近日陸續帶人歸案。記者陳宏睿／翻攝
雲林縣廖姓男子等人涉嫌經營賭場、錢莊、鬥毆滋事，刑事局中打近日陸續帶人歸案，查扣涉案西瓜刀、毒品等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
雲林縣廖姓男子等人涉嫌經營賭場、錢莊、鬥毆滋事，刑事局中打近日陸續帶人歸案，查扣涉案西瓜刀、毒品等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
雲林縣廖姓男子等人涉嫌經營賭場、錢莊、鬥毆滋事，刑事局中打近日陸續帶人歸案。記者陳宏睿／翻攝
雲林縣廖姓男子等人涉嫌經營賭場、錢莊、鬥毆滋事，刑事局中打近日陸續帶人歸案。記者陳宏睿／翻攝

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