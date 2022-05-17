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槍毒通緝犯篩陽 北市松山8警急快篩 幸全陰！
林姓男子因涉毒品、槍砲案，分別遭基隆、台北地檢署通緝，北市警上月掌握林男行蹤，近日循線將其拘捕到案，林男卻篩陽，所幸移送林男後，8名辦案員警皆篩陰。
據悉，49歲林男先前因2件毒品案遭基隆地檢署通緝，另因1件槍砲案遭台北地檢署通緝，他長期在北部竄逃，但上月北市松山警分局接獲情資，掌握林男行蹤，旋即介入偵辦。
警方調查，林男以販毒維生，與女友躲在基隆市1處租屋處。員警5月12日見時機成熟，突襲搜索，當場查獲林男，並查扣毒品海洛因、安非他命、海洛因攪拌機及現金3萬6600元。
警方將林男帶返偵詢時， 循防疫SOP對林男進行快篩，未料林男篩陽，疫情嚴峻，現場員警無不驚慌，所幸偵辦過程皆在戶外偵詢室進行，員警皆穿戴防護裝備進行戒護，依法將林男解送歸案後，8名辦案員警事後皆篩陰。
警方表示，治安與防疫並重，警方維護治安不因疫情鬆懈，不法之徒切勿心存僥倖，如有不法警方定將究辦。
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