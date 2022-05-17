砍警槍砲犯市區對空鳴槍 遭判刑5年4月

董姓男子2020年12月凌晨持槍在新竹市區對空鳴槍，遭新竹市警二分局查獲，二分局偵查隊王姓偵查員，參與逮捕行動，事後將董法辦，並問出其槍枝下落。之後王成為派出所長，去年10月晚間與同事休假聚餐，卻在餐廳碰上董男，遭董持生魚片刀朝頸部猛刺；新竹地院審理終結，董持槍部分被依持有非制式手槍罪判刑5年4月。

判決書指出，董男2010年12月間在新竹市區一處取得聶姓男子遺留的非制式手槍1支、子彈2顆。2020年12月31日凌晨，董在市區持槍對空鳴槍，警方獲報到場，扣得遺留現場彈殼及口徑0.45吋制式子彈1顆，並循線查獲董百坤，於同日帶警方至香山區西濱快速道路17公里海岸線自行車步道11.4公里處取得槍枝。

當時二分局王姓偵查員參與逮捕行動，事後將董男法辦，並問出其槍枝下落，之後成為第三警分局中華派出所長。去年10月3日晚間，董到竹市一間餐廳消費，王剛好也與同事在該處聚餐，董憶起王是曾查緝他槍砲案的刑警，加上不詳原因對王心生怨懟，便起身走向廚房，從料理台上拿起一把菜刀，隨後走向王座位後方，以左手按壓住王額頭，右手持菜刀割脖，並以菜刀攻擊頭部。

王男受到攻擊，奮力掙脫，在場友人見狀上前合力阻止董男暴行，並將王送醫急救，始倖免於難，不過卻受有前額部撕裂傷約20公分、頸部撕裂傷約20公分、頭皮部撕裂傷約10公分、左大拇指深部撕裂傷7公分傷害，急救縫了70多針，一審依殺人未遂罪判刑7年6月。

董男持槍開槍部分，董的辯護人認為，董是配合警方起出槍枝，請求法官酌減其刑。但法官認為，槍、彈均屬高度危險物品，非經中央主管機關許可，不得持有，董持槍彈不但未交由警方處理，反攜帶外出，更在市區道路對空鳴槍，稍有不慎就會殃及無辜，對他人生命、身體安全及社會治安構成嚴重威脅。

雖然董男配合警方起獲槍枝，但當時警方已扣得遺留現場的子彈與彈殼，又取得監視器畫面與目擊證人證詞，循線確認董身分，證據充足，並不具特殊原因與環境，在客觀上足以引起一般人同情，不適用刑法酌量減輕其刑規定。