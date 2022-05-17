小吃店驚見30年前「新興毒品」 老闆娘PO網自清

彰化縣田尾鄉一家小吃店老闆娘今天上午開店時發現，店門口被丟棄約20條強力膠空膠管和一袋強力膠，擔心影響商店形象，PO文到臉書群組警告不要再有類似行為。警方巡邏網路時看見PO文立刻趕到小吃店，已調閱附近錄影監視畫面釐清案情。

吳姓老闆娘表示，上午在門口看到一堆強力膠空膠管和一袋強力膠，很怕被誤會跟她的小吃店有關，所以拍照後PO上網，靠著網路社群傳播力量自清這些強力膠跟她無關，並警告某些人不要再到她的小吃店亂丟東西，她很感謝轄區員警很快到她的店內了解情形。