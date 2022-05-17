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小吃店驚見30年前「新興毒品」 老闆娘PO網自清

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣田尾鄉一家小吃店老闆娘今天上午開店時發現，店門口被丟棄約20條強力膠空膠管和一袋強力膠，擔心影響商店形象，PO文到臉書群組警告不要再有類似行為。警方巡邏網路時看見PO文立刻趕到小吃店，已調閱附近錄影監視畫面釐清案情。

吳姓老闆娘表示，上午在門口看到一堆強力膠空膠管和一袋強力膠，很怕被誤會跟她的小吃店有關，所以拍照後PO上網，靠著網路社群傳播力量自清這些強力膠跟她無關，並警告某些人不要再到她的小吃店亂丟東西，她很感謝轄區員警很快到她的店內了解情形。

北斗警分局田尾分駐所所長林家德說，現場蒐證找到3個塑膠袋、20支強力膠，調閱附近錄影監視畫面，初步沒看到吸食和丟棄強力膠的人，警方將檢閱小吃店店內監視錄影畫面及擴大調閱附近路口錄影監視畫面，早日釐清真相。

彰化縣田尾鄉某小吃店被丟棄強力膠，老闆娘在社群網站PO文。圖／截圖自網路
彰化縣田尾鄉某小吃店被丟棄強力膠，老闆娘在社群網站PO文。圖／截圖自網路
彰化縣田尾鄉某小吃店被丟棄強力膠，老闆娘在社群網站PO文。圖／截圖自網路
彰化縣田尾鄉某小吃店被丟棄強力膠，老闆娘在社群網站PO文。圖／截圖自網路
彰化縣田尾鄉某小吃店被丟棄強力膠，老闆娘擔心影響商店形象。圖／截圖自網路
彰化縣田尾鄉某小吃店被丟棄強力膠，老闆娘擔心影響商店形象。圖／截圖自網路

小吃 塑膠袋

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