車內搜出藍波刀及西瓜刀 通緝犯辯稱「要切水果」遭逮

25歲高姓男子因涉嫌毀損罪遭通緝，日前深夜開車外出，見巡邏員警心虛，違規迴轉逃逸，遭警攔查，試圖報假身分矇騙警方遭識破。警隨後在他身上及車內搜出毒品、彈簧刀、藍波刀等違禁品，高男竟辯稱「要用來切水果」。

岡山分局梓官派出所員警，5月14日晚上10時許，在通港路執行守望勤務時，發現高男駕駛的黑色轎車，見到警方違規迴轉，加速逃逸，便隨即上前攔查。

員警將人攔下後，高男先是謊報哥哥的身分證號，遭警識破後，又笑稱忘了自己的身分證字號，令員警起疑，還怒斥他「在喇豬賽」，才改口坦承自己遭通緝，怕被發現，才報假身分矇騙警方。