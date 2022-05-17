車內搜出藍波刀及西瓜刀 通緝犯辯稱「要切水果」遭逮
25歲高姓男子因涉嫌毀損罪遭通緝，日前深夜開車外出，見巡邏員警心虛，違規迴轉逃逸，遭警攔查，試圖報假身分矇騙警方遭識破。警隨後在他身上及車內搜出毒品、彈簧刀、藍波刀等違禁品，高男竟辯稱「要用來切水果」。
岡山分局梓官派出所員警，5月14日晚上10時許，在通港路執行守望勤務時，發現高男駕駛的黑色轎車，見到警方違規迴轉，加速逃逸，便隨即上前攔查。
員警將人攔下後，高男先是謊報哥哥的身分證號，遭警識破後，又笑稱忘了自己的身分證字號，令員警起疑，還怒斥他「在喇豬賽」，才改口坦承自己遭通緝，怕被發現，才報假身分矇騙警方。
高男遭警識破，隨後又在他身上搜出2包5.25公克K他命及1把彈簧刀；另在車內起獲藍波刀及西瓜刀各1把；問及攜械的用途時，竟戲稱，「要用來切水果」，令警方聽了相當傻眼；警詢後，將他依違反毒品危害防制條例、社會秩序維護法移送，及毀損通緝依法將人逮捕歸案。
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