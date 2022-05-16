藥腳賒債買海洛因出賣上手 他獲利2.4萬得吃牢飯16年

台中市警方偵辦毒品案時，查出黃姓男子涉案，黃咬出販賣海洛因的上手的寗姓男子，曾有6次交易海洛因，其中2次為賒帳，實際付錢2.4萬元，寗辯稱雙方是合資購買，但法院根據雙方的通聯紀錄，交易地點的監視器畫面，不採信寗說詞，依販售一級毒品罪，判刑16年。

判決指出，台中市刑大在去年9月14日偵辦毒品案，持拘票前往黃姓男子位於太平區的住處拘提，在警方搜索時發現，黃住處有海洛因殘渣袋、夾鏈袋、電子磅秤、鏟管、玻璃球等贓證物，黃供出上手是寗姓男子（50歲），恰巧寗使用的轎車出現在附近，警方攔查時，在車內扣到7包白色粉末、1包塊狀晶體、1包大麻，以及磅秤、現金等贓證物。

黃男在警詢時供出，去年6月、7月間曾與寗男在太平區代金天仙宮、自家住處附近交易海洛因，每小包價格為4000元至8000元不等，6次中有兩次賒帳，僅付出2.4萬元，其中有一次賒帳買海洛因時，寗還無償提供安非他命一小包給他。

寗男否認涉案，辯稱二人是合資購買毒品，黃男是為了減刑，才供出上手是他。

一審根據警方調閱黃男的微信通聯紀錄，以及黃男所述的時間、地點的監視器，確認二人的確有在黃男指述的地點，分別開車抵達，而在數分鐘後駛離的狀況，雖然監視器未拍到二人交錢、交毒的畫面，但可以認定雙方非單純聊天而已，應與毒品交易有關，另外，寗的車上也被查獲白色粉末，經送驗後確認為安非他命、海洛因。