快訊

獨家／居家隔離用哪些藥才賠？11壽險總座明會商

中重症增148例 29死中16人未接種疫苗

直播／仍破6萬例！本土61697例、死亡29例 境外57例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藥腳賒債買海洛因出賣上手 他獲利2.4萬得吃牢飯16年

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警方偵辦毒品案時，查出黃姓男子涉案，黃咬出販賣海洛因的上手的寗姓男子，曾有6次交易海洛因，其中2次為賒帳，實際付錢2.4萬元，寗辯稱雙方是合資購買，但法院根據雙方的通聯紀錄，交易地點的監視器畫面，不採信寗說詞，依販售一級毒品罪，判刑16年。

判決指出，台中市刑大在去年9月14日偵辦毒品案，持拘票前往黃姓男子位於太平區的住處拘提，在警方搜索時發現，黃住處有海洛因殘渣袋、夾鏈袋、電子磅秤、鏟管、玻璃球等贓證物，黃供出上手是寗姓男子（50歲），恰巧寗使用的轎車出現在附近，警方攔查時，在車內扣到7包白色粉末、1包塊狀晶體、1包大麻，以及磅秤、現金等贓證物。

黃男在警詢時供出，去年6月、7月間曾與寗男在太平區代金天仙宮、自家住處附近交易海洛因，每小包價格為4000元至8000元不等，6次中有兩次賒帳，僅付出2.4萬元，其中有一次賒帳買海洛因時，寗還無償提供安非他命一小包給他。

寗男否認涉案，辯稱二人是合資購買毒品，黃男是為了減刑，才供出上手是他。

一審根據警方調閱黃男的微信通聯紀錄，以及黃男所述的時間、地點的監視器，確認二人的確有在黃男指述的地點，分別開車抵達，而在數分鐘後駛離的狀況，雖然監視器未拍到二人交錢、交毒的畫面，但可以認定雙方非單純聊天而已，應與毒品交易有關，另外，寗的車上也被查獲白色粉末，經送驗後確認為安非他命、海洛因。

合議庭認為，一般人不會持有海洛因、安非他命，更遑論隨身攜帶在車上，或拿到公共場所，佐證黃男指述的毒品來源為寗男，證詞可信，審酌寗的犯行為零星販售，非中、大盤毒梟，寗犯罪情節有情輕法重的狀況，酌減其刑，判刑16年，可上訴。

台中市寗姓男子涉嫌販售海洛因，台中地院判刑16年。圖／本報資料照
台中市寗姓男子涉嫌販售海洛因，台中地院判刑16年。圖／本報資料照

毒品 監視器 台中市

延伸閱讀

大麻巧克力成癮性僅次海洛因？ 台中市警局貼文惹議網炸鍋

被毒犯截圖咬賣毒 女看護二度有罪翻盤成無罪獲賠43萬

自曝供毒開摩鐵毒趴 通訊行業務上法院翻供吃官司

毒蟲闖紅燈被攔竟騎車撞員警 勇警負傷壓制逮人

相關新聞

獨／抓逃逸移工2人PCR確診 高警局下令近期勿查處

高雄市岡山和林園警分局昨分別查獲越南籍失聯移工及小吃部移工開毒趴案件，警方依規定移送移民署後，事後傳出其中2名移工PCR...

藥腳賒債買海洛因出賣上手 他獲利2.4萬得吃牢飯16年

台中市警方偵辦毒品案時，查出黃姓男子涉案，黃咬出販賣海洛因的上手的寗姓男子，曾有6次交易海洛因，其中2次為賒帳，實際付錢...

藥頭察覺遭警鎖定 高雄鬧區開車繞5小時 栽在尿急被逮

高雄張簡男子涉入詐欺、毀損等案，因發監未到被通緝，高雄市刑大獲報後跟監張簡男子，他疑似察覺遭到鎖定，開車在高雄市區亂繞5...

見物流配送員下車 路人順手牽羊全被拍下

台中市一輛物流配送車駕駛，日前把車停在太平區永豐北路上即逕自下車送貨，未料因車門未鎖，後來被一名途經的男子打開車門竊走車...

紅燈越線遭警盤查 高雄駕駛自動拿出K盤受檢

高雄市一名蘇姓男子日前駕車行經鳳山區一處路口，因紅燈越線，被巡邏警網攔查，靠邊停，搖下車窗，警方要求他出示證件時，他卻拿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。