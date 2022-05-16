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藥頭察覺遭警鎖定 高雄鬧區開車繞5小時 栽在尿急被逮

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄張簡男子涉入詐欺、毀損等案，因發監未到被通緝高雄市刑大獲報後跟監張簡男子，他疑似察覺遭到鎖定，開車在高雄市區亂繞5個多小時，最後尿急下車解溺，警方見機一擁而上逮人，隨後帶著他攻堅製毒分裝場，現場逮獲正在開毒趴的多名藥腳，還沒開張，就被警方搗破。

去年10月高雄市刑大偵破仁武區一家毒品分裝場，當時就鎖定張簡男子涉案，他找來少年在內分裝毒品，但當時並未逮到張簡男子，由於他被法院發布通緝，在外躲藏數月，警方獲報後，動員警力跟監埋伏，掌握他的出沒時間與地點。

日前高雄市刑大見時機成熟，在高雄市區跟監張簡男子，但他生性謹慎，疑似察覺遭到警方鎖定，駕車在高雄市區亂繞5個多小時，後來當晚8時許，他疑似尿急忍不住，在三民區一處校園旁停車解溺，警方見機不可失，還沒等張簡男子尿完，就下車逮人。

逮獲張簡男子後，警方隨即攻堅位於仁武區的鐵皮倉庫，在屋內逮到正在開毒趴的陳姓、黃姓藥腳等9人，據了解，該間倉庫是張簡男子承租，機具、毒品原料都到位後，準備開始賣毒事業，但分裝場還未開張，就被警方搗破。

全案總計逮捕10人到案，並查扣毒品K他命4包（毛重96.76公克）、K盤5個、電子磅秤6台、毒品咖啡包包裝2袋、封口機1台、即溶咖啡14包、手機19支等贓證物，在場男子統統採尿送驗，全案依違反毒品危害防制條例，移送橋頭地方檢察署偵辦。

張簡因涉案被判刑，由檢方發布通緝，隨即解送發監，警方持續擴大追查兩案關連性，向上溯源並追查幕後金主。

高雄張簡男子涉入詐欺、毀損等案，他租下鐵皮倉庫要當毒品分裝場，警方跟監時企圖甩開，卻因為尿急被警方逮捕，分裝場也被警方搗破。記者張議晨／翻攝
高雄張簡男子涉入詐欺、毀損等案，他租下鐵皮倉庫要當毒品分裝場，警方跟監時企圖甩開，卻因為尿急被警方逮捕，分裝場也被警方搗破。記者張議晨／翻攝
警方查扣毒品K他命4包（毛重96.76公克）、K盤5個、電子磅秤6台、毒品咖啡包包裝2袋、封口機1台、即溶咖啡14包、手機19支等贓證物。記者張議晨／攝影
警方查扣毒品K他命4包（毛重96.76公克）、K盤5個、電子磅秤6台、毒品咖啡包包裝2袋、封口機1台、即溶咖啡14包、手機19支等贓證物。記者張議晨／攝影
高雄張簡男子涉入詐欺、毀損等案，他租下鐵皮倉庫要當毒品分裝場，警方跟監時企圖甩開，卻因為尿急被警方逮捕。記者張議晨／翻攝
高雄張簡男子涉入詐欺、毀損等案，他租下鐵皮倉庫要當毒品分裝場，警方跟監時企圖甩開，卻因為尿急被警方逮捕。記者張議晨／翻攝
高雄張簡男子（第一位）涉入詐欺、毀損等案被檢方通緝，他租下鐵皮倉庫要當毒品分裝場，警方跟監時企圖甩開，卻因為尿急被警方逮捕。記者張議晨／翻攝
高雄張簡男子（第一位）涉入詐欺、毀損等案被檢方通緝，他租下鐵皮倉庫要當毒品分裝場，警方跟監時企圖甩開，卻因為尿急被警方逮捕。記者張議晨／翻攝

毒品 高雄市 通緝

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