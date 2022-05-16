獨／抓逃逸移工2人PCR確診 高警局下令近期勿查處
高雄市岡山和林園警分局昨分別查獲越南籍失聯移工及小吃部移工開毒趴案件，警方依規定移送移民署後，事後傳出其中2名移工PCR陽性確診，市警局為防止派出所員警及移民署人員有染疫風險，已下令要求所屬單位，近期勿主動查處，以避免高雄警界染疫擴散。
據了解，岡山警分局警方昨在轄區維新東街攔查一名騎車的外籍男移工，盤查身分發現該名移工為逃逸移工，訊後依法移送移民署高雄市專勤隊。
另林園警分局警方14日深夜執行擴大臨檢勤務，在光明路一間小吃部，查獲10名越南籍移工在店內開毒趴，當場查獲安非他命咖啡包15包、卡西酮咖啡包4包、K他命6包。
警方查出10名越南籍移工，其中有3名逃逸移工、2名免簽逾期居留，於是依法將非法滯留的移工移送至移民署高雄市專勤隊；事後傳出，其中有2名移工因有出現新冠肺炎症狀，經移民署人員依相關程序送驗，採PCR採檢，結果陽性確診。
高雄市警局獲悉有2名外籍移工被警方抓到後陽性確診，緊急下令各單位近期若非遇緊急案件，勿主動查處單純失聯移工，以避免同仁身陷染疫風險。
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