見物流配送員下車 路人順手牽羊全被拍下
台中市一輛物流配送車駕駛，日前把車停在太平區永豐北路上即逕自下車送貨，未料因車門未鎖，後來被一名途經的男子打開車門竊走車上的貨款1680元，警方據報展開追查，上午表示已鎖定特定人士，近日將約談到案。
據指出，梁姓男子物流車駕駛當時下車送物件給客戶簽收，雖短短幾分鐘，但有一名男子接近物流車，先是向車內張望了一會兒，隨即打開車門竊走車內現金，把錢揣在腰間的衣服裡，這一切都被物流配送車的監視錄影拍下。
警方上午說，經常可見物流配送車為了送貨把車子停在路邊，駕駛就下車送貨，因此引起歹徒覬覦，因此呼籲配送車駕駛應看管好財物，勿給宵小可乘之機。
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