紅燈越線遭警盤查 高雄駕駛自動拿出K盤受檢
高雄市一名蘇姓男子日前駕車行經鳳山區一處路口，因紅燈越線，被巡邏警網攔查，靠邊停，搖下車窗，警方要求他出示證件時，他卻拿出一個K他命吸盤受檢，還自稱壓力大才吸毒，警方在車中另搜出一小包毒品，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。
鳳山警分局新甲派出所員警黃冠中、鄭力仁於12日下午2時許，巡邏行經永豐路時，見蘇姓男子（27歲）駕駛小客車紅燈越線，於是趨前攔查，要求蘇男將車靠路邊停。
蘇男停車後，搖下車窗，警方要求看證件，沒想到蘇男還沒拿出證件，卻直接拿出K盤給警方，原來蘇男擔心車上毒品被警方查到，作賊心虛的先將K盤交出來，警方隨後在他車上再查獲一包重2.1公克的K他命。
蘇男辯稱因壓力大才吸毒紓壓，警方將他帶回查辦，警詢後，依違反毒品危害防制條例移送法辦。
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