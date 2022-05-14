影／車牌污穢遭攔查 藏毒露餡逃 警民合力當街逮

新北市詹姓男子日前所騎機車車牌污穢遭汐止警方攔查，因隨身包包內涉嫌藏毒露餡，哀求不成轉身拔腿逃，仍被警民合力當街逮捕，警詢後依毒品罪嫌送辦。

新北市汐止警分局社后派出所員警日前巡邏行經汐止區樟樹一路，見前方詹姓男子（51歲）所騎機車號牌有明顯髒汙，上前勸導及盤查，詹男先故作鎮定，還笑著配合將機車號牌面擦拭乾淨，員警落實盤查，詢問是否能將隨身包包打開供檢查時，詹男雖表示同意但情緒卻顯轉異常，且雙手微微顫抖。

員警檢查發現疑似有違禁物時，詹男竟不斷朝員警逼近並拜託警方放過，員警立即喝令制止，詹男反而轉身拔腿狂奔，員警見狀立即追上將其壓制在地，但詹男持續反抗掙脫，一旁熱心民眾見狀上前協助警方逮捕。