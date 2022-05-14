2富商灌醉女友人輪流性侵 辯情投意合 一項鐵證拆謊言遭重判

台灣2名富商早年一同參加拍賣會後帶1名女友人前往慶功，卻設局把她灌醉並帶回天母豪宅輪流性侵。此為示意圖，與該事件無關。圖片來源：Ingimage

禽獸行為必須嚴懲！台灣2名富商早年一同參加拍賣會後帶1名女友人前往慶功，卻設局把她灌醉並帶回豪宅輪流性侵。事件最終鬧上法庭，2名富商卻辯稱自己的行為沒有違反女方的意願，惟天網恢恢，豪宅閉路電視拍下女友人多次有拒絕行為，一審認為2名被告毫無悔意，分別重判10年，他們之後提出上訴。台灣最高法院近日駁回上訴，維持原有判決，即依強制性交罪分別判刑10年。

綜合台灣媒體報道，台北郭姓富商及葉姓富商於2016年一同參加拍賣會，會後邀請女友人到日式餐廳慶功，其間女友人與2人輪流玩猜拳等遊戲，在聯手灌酒下女友人最終不勝酒力醉倒。

2人隨後帶女友人到位於天母的豪宅繼續「下場」，結果郭男與葉男見女友人已經喝醉，竟色心起直接在客廳輪流性侵她。翌日女友人醒來後，再被2人性侵，即使她想閃躲，並不斷說「不要」、「我要回家」等，2人仍沒收手並性侵得逞。女友人不堪受辱，事後報警求助。女友人不堪受辱，報警求助。

法庭上，郭男和葉男辯稱他們與女友人是在「情投意合」下發生性關係，沒有違反女方意願，又稱女友人是為了500萬元新台幣（約131萬港元）的賠償才會提告。不過天網恢恢，豪宅中的閉路電視拍下女友人與2人互動過程中，多次用雙手抱胸及揮舞雙手，以圖阻擋2人的性侵動作，而且葉男之後也有傳訊息給女友人要求不要把事情鬧大，故法庭最終認定2人違反女方意願性侵，且飾詞狡辯毫無悔意，分別重判10年刑期。2人被判刑後隨即提出上訊，

但二審認為原審判決並無問題，駁回上訴。2人仍然不服再上訴，至周二（5月10日）最高法院再駁回2人上訴，維持重判10年刑期。

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文章授權轉載自《香港01》