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台中瑪莎拉蒂三煞收押逾半年 求交保被駁再延押至7月底

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

台中瑪莎拉蒂三煞張敦量等人，去年11月案發被收押至今，法院再裁定3人延押至7月24日。圖／報系資料照
台中瑪莎拉蒂三煞張敦量等人，去年11月案發被收押至今，法院再裁定3人延押至7月24日。圖／報系資料照
台中瑪莎拉蒂三煞把宋姓男大生痛毆命危，主嫌張敦量被依殺人未遂罪嫌起訴，同夥李韋霖、陳勁豪也涉犯強制、傷害，因3人去年11月案發後即遭收押至今，期間多次聲請具保均遭駁，辯護人也主張李、陳羈押期間恐超過未來刑期，台中地院仍裁定3人5月24日起再延長羈押2月，可抗告。

檢警調查，張敦量（23歲）去年11月7日駕駛瑪莎拉蒂，載同夥李韋霖（25歲）、陳勁豪（19歲）經台灣大道、河南路，和宋姓男大生擦撞，就逼嚇宋下車，由張猛踹頭到骨折出血重傷，李、陳也朝他扇巴掌，檢方依殺人未遂等罪嫌起訴張，另依強制、傷害起訴李、陳。

張等3人案發後，經法院認定涉犯重罪，有逃亡串證之虞，去年11月11日裁定收押至今，3人多次聲請停止羈押均被駁回。

全案目前繫屬台中地院審理中，張敦量表示自己深感悔悟，請求給予自新機會，張的辯護人也主張全案證據僅剩下證人部分需要調查整理，但證人多為敵性證人，且調查程序耗費時日。

另李、陳的辯護人也分別說，2人因涉犯傷害、強制罪嫌，羈押期間可能超越刑期，也保證之後會準時到庭，沒有逃亡、串證之虞，均再次聲請具保停止羈押。

台中地院仍認為，張敦量等3人先前羈押原因都仍存在，有羈押必要，3人的辯護人請求具保理由，都難與是否應該停止羈押的原因有必然相關，裁定張等3人從5月24日起再延長羈押2月。

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