影／三重警23小時速逮槍嫌關鍵 訪查完巧遇他正打電話
前天（11日）深夜，新北三重區自強路一段槍擊案，造成兩人中彈受傷，所幸兩人送醫急救，都沒有生命危險。案經三重警方組成專案小組，迅速於23小時內，於苗栗竹南鎮民族路，一家便利超商店前，把正準備打公用電話的嫌犯林男壓制逮捕帶回偵辦。
據了解，林男犯案前，已先投宿在高女住處附近一家旅店3天，還上網花了7萬元購買一把改造手槍及4發子彈，準備對曾經看不起他、嘲笑揶揄過他的人開槍教訓，他再飲彈自戕。
11日晚上，他朝高女與王男連開4槍（1槍卡彈）後騎機車逃逸，隨即把機車丟放在，離案發約950公尺的新北聯醫三重院區前，攔搭一輛白牌計程車，坐到新莊區在新莊中平路下車，再攔換另3輛計程車關掉手機訊號，一路從迴龍、樹林、新竹，直到苗栗竹南找其友人借宿。
孰知，林男友人知悉他犯下槍擊案件，婉拒他借宿，匆匆塞給林男6000元後，便催促著他趕緊離開。林男帶著僅有6千元，以徒步方式躲避警方追緝，漫無目的繞行竹南鎮躲藏。
警方專案小組調閱沿線監視器畫面，以車追人，昨晚10時20分許，專案人員於苗栗縣竹南鎮民族路附近，訪查完一間旅店出來，見民族路82號前，碰見正在打公用電話，準備向林母辭別的林男，衝前將其壓制。
林男深知警方窮追法網難逃，本想打完電話向母辭別後，要飲彈自戕，最後決定要找友人協助帶他投案。沒想到，警方還是早一步發現把他逮捕。偵詢時，林男否認是預謀埋伏在高女樓下堵人開槍，辯稱剛好騎車路過，高女招手他才過去，但因受不了高女揶揄嘲諷「你沒有用啦」才情緒失控開槍傷人，警詢後依殺人未遂、毀損、槍砲送辦。
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