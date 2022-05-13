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影／找前女友撤告不成反被譏「沒用」 男轟四槍兩傷

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

前天（11日）深夜，新北三重男持槍轟擊高姓前女友與情敵王男4槍（1槍卡彈）案，警方動員大批警力一路往中部追緝，昨晚10時20分許，於苗栗竹南逮捕嫌犯林男。偵詢時，林男否認預謀犯案，辯稱是不滿被高女譏笑沒用才憤而開槍，警詢後依殺人未遂、毀損、槍砲送辦。

經查證，林姓男子（44歲）以開計程車維生，去年9月下旬，林男認識高姓前女友（35歲、服務業）兩人進而交往，但兩人個性迥異，交往半年來時因細鎖雜事而互起口角，甚至爆發肢體衝突，讓高女心生恐懼。

今年4月兩人因一次衝突，高女被林男暴力相對，這讓高女心死決提分手，並針對遭林男家暴，向中和警方提告恐嚇聲請保護令。不久，高女另結新歡王男（32歲），林男怒火中燒怨念更深，不時電話言語恐嚇高女，甚至騷擾高女母親要求高女撤告。

上個月（4月）10日警方核予暫時保護令，並待這月12日法院審理確認家暴事實，再評估核發通常保護令必要。眼見昨天（12日）就要開庭審理，高女持續不理會撤告，這讓林男十分心急。

前天（11日）深夜11時30分左右，他攜帶一把改造手槍，騎乘機車來到高女位於新北市三重區自強路一段住處樓下。見高女與情敵王男從樓上走下來，衝前找高女理論，林男見狀衝前護花，高女一陣奚落林男，揶揄「你沒有用啦」還拿出手機蒐證。

此舉，惹怒林男槍抵王男左上胸與肩胛處，先轟一槍貫穿，導致王男中彈蹲地，隨即在朝高女頭部射擊，高女命大後退跌倒閃過，卻波及一樓店家，導致大門玻璃應聲碎裂。

林男失手立馬補槍，朝著高女左小腿開射貫穿。王男護花心切負傷爬起，與林男一陣拉扯，過程中林男再擊一發卡彈，隨後槍枝掉落在地，趕緊騎車逃逸。警方獲報迅速趕抵，協助高、王兩人送醫急救開刀治療，並在現場查扣林男掉落改造槍枝1把，及3顆彈殼及1發未擊發子彈，

所幸王男未傷及心臟、肺部、大動脈，僅造成創傷性血胸，緊急開刀縫合生命徵象穩定，暫無生命危險，高女開刀治療後也無生命危險，不過兩人就醫開刀前因篩檢確診，一度讓承辦8名員警相當緊張，後快篩為陰解除疑慮。

警方調閱沿路監視器畫面，發現林男逃逸時，連換搭4輛計程車，一路從新北三重、新莊、樹林再往中部逃逸，昨天晚上於苗栗竹南民族路一家便利超商店前，逮捕打電話給家人的林男，一併帶回偵辦，偵詢時，林男否認預謀犯案，辯稱是不滿被高女奚落才憤而開槍，警詢後依殺人未遂、毀損、槍砲送辦。

林男步行逃逸。記者曾伯愷／翻攝
林男步行逃逸。記者曾伯愷／翻攝
三重開槍還波及這店家。記者曾伯愷／攝影
三重開槍還波及這店家。記者曾伯愷／攝影
三重開槍警方於現場找到彈殼。記者曾伯愷／翻攝
三重開槍警方於現場找到彈殼。記者曾伯愷／翻攝
警方於苗栗竹南超商前逮捕林嫌。記者曾伯愷／翻攝
警方於苗栗竹南超商前逮捕林嫌。記者曾伯愷／翻攝
林男行兇後把機車丟置在聯醫三重院區前。記者曾伯愷／翻攝
林男行兇後把機車丟置在聯醫三重院區前。記者曾伯愷／翻攝
林男步行逃逸。記者曾伯愷／翻攝
林男步行逃逸。記者曾伯愷／翻攝
三重林男開槍，警詢後依殺人未遂、毀損、槍砲送辦。記者曾伯愷／攝影
三重林男開槍，警詢後依殺人未遂、毀損、槍砲送辦。記者曾伯愷／攝影
林男步行逃逸。記者曾伯愷／翻攝
林男步行逃逸。記者曾伯愷／翻攝

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