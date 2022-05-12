影／刑事局抓治平目標 帶回暴力集團查5槍892發子彈

台中市楊姓男子為首的暴力集團，涉嫌利用債務、投資傳播公司，藉勢藉端，強向被害人親友討錢，甚至以妨害自由方式，強搶借據、本票銷毀，另外台南、屏東等地歹徒非法改造槍支，刑事局中打獲報後，在今年1月至4月間，陸續收網，帶回楊等7人，以及改造槍支的歹徒3人，查扣5把改造手槍、892發子彈等贓證物，都依法送辦。

刑事局中打第五隊持續執行掃蕩治平對象、查緝不法槍枝任務，去年間獲報，楊姓男子（31歲）涉嫌夥同共犯6人，以投資傳播公司為名義，找林姓男子投資，但事後林質疑沒有分潤，卻遭楊以林女友的債務為由，向林的親友強討數千元至數十萬元的財物，造成林損失近百萬。

另外，楊男積欠許姓男子債務不認帳，涉嫌糾眾打傷許後載往他處後，要求許拿出原本欠錢時，立下借據、本票，隨後將借據、本票銷毀，讓許男無證據可追索。

全案由刑事局五隊與第六警分局合組專案小處，報請台中地檢署檢察官謝孟芳指揮後，在今年1月初，持搜索票、拘票同步搜索、拘提，帶回楊男等7人，全案依妨害自由、恐嚇等罪，移送台中地方檢察署訊問後，檢方命楊以2萬元交保，其他請回。

刑事局中打五隊另外與高雄市、台南市警局等地，聯手查緝不法改槍歹徒，分別在今年3月至4月間，前往台南永康、屏東佳冬、台南新化等地，帶回陳姓（31歲）、謝姓（31歲）及買姓男子（31歲）等3人，查扣非制式手槍5把、子彈成品892發、彈頭1批、電鑽、鑽台及研磨機等改造工具、手機等贓證物，全案依槍砲罪移送檢方訊問後，3人分獲2萬元、5萬元、2萬元交保。