快訊

母親「快篩陽」臥床...女兒幫翻身驚覺無生命跡象 相驗死因出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／刑事局抓治平目標 帶回暴力集團查5槍892發子彈

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓男子為首的暴力集團，涉嫌利用債務、投資傳播公司，藉勢藉端，強向被害人親友討錢，甚至以妨害自由方式，強搶借據、本票銷毀，另外台南屏東等地歹徒非法改造槍支，刑事局中打獲報後，在今年1月至4月間，陸續收網，帶回楊等7人，以及改造槍支的歹徒3人，查扣5把改造手槍、892發子彈等贓證物，都依法送辦。

刑事局中打第五隊持續執行掃蕩治平對象、查緝不法槍枝任務，去年間獲報，楊姓男子（31歲）涉嫌夥同共犯6人，以投資傳播公司為名義，找林姓男子投資，但事後林質疑沒有分潤，卻遭楊以林女友的債務為由，向林的親友強討數千元至數十萬元的財物，造成林損失近百萬。

另外，楊男積欠許姓男子債務不認帳，涉嫌糾眾打傷許後載往他處後，要求許拿出原本欠錢時，立下借據、本票，隨後將借據、本票銷毀，讓許男無證據可追索。

全案由刑事局五隊與第六警分局合組專案小處，報請台中地檢署檢察官謝孟芳指揮後，在今年1月初，持搜索票、拘票同步搜索、拘提，帶回楊男等7人，全案依妨害自由、恐嚇等罪，移送台中地方檢察署訊問後，檢方命楊以2萬元交保，其他請回。

刑事局中打五隊另外與高雄市、台南市警局等地，聯手查緝不法改槍歹徒，分別在今年3月至4月間，前往台南永康、屏東佳冬、台南新化等地，帶回陳姓（31歲）、謝姓（31歲）及買姓男子（31歲）等3人，查扣非制式手槍5把、子彈成品892發、彈頭1批、電鑽、鑽台及研磨機等改造工具、手機等贓證物，全案依槍砲罪移送檢方訊問後，3人分獲2萬元、5萬元、2萬元交保。

刑事局中打表示，維持社會治安、強力打擊黑道幫派、非法槍彈，秉持「向上溯源、向下刨根」、「槍一把一把抓」策略，呼籲民眾面對黑道幫派欺壓犯罪行為，或發現可疑人、事、物，能勇於挺身報案，協助警察機關全面徹底打擊黑幫及槍枝犯罪，掃除暴力，共同維護社會治安。

刑事局中打第五隊在今年1月至4月間，陸續掃蕩黑槍、治平對象，帶回9名涉案人，查扣改造手槍、子彈、改槍工具等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第五隊在今年1月至4月間，陸續掃蕩黑槍、治平對象，帶回9名涉案人，查扣改造手槍、子彈、改槍工具等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第五隊在今年1月至4月間，陸續掃蕩黑槍、治平對象，帶回9名涉案人，查扣改造手槍、子彈、改槍工具等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第五隊在今年1月至4月間，陸續掃蕩黑槍、治平對象，帶回9名涉案人，查扣改造手槍、子彈、改槍工具等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第五隊在今年1月至4月間，陸續掃蕩黑槍、治平對象，帶回9名涉案人，查扣改造手槍、子彈、改槍工具等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第五隊在今年1月至4月間，陸續掃蕩黑槍、治平對象，帶回9名涉案人，查扣改造手槍、子彈、改槍工具等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第五隊在今年1月至4月間，陸續掃蕩黑槍、治平對象，前往台中、台南、屏東等地抓人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第五隊在今年1月至4月間，陸續掃蕩黑槍、治平對象，前往台中、台南、屏東等地抓人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第五隊在今年1月至4月間，陸續掃蕩黑槍、治平對象，帶回9名涉案人，查扣涉案球棒、手機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第五隊在今年1月至4月間，陸續掃蕩黑槍、治平對象，帶回9名涉案人，查扣涉案球棒、手機等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第五隊在今年1月至4月間，陸續掃蕩黑槍、治平對象，前往台中、台南、屏東等地抓人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第五隊在今年1月至4月間，陸續掃蕩黑槍、治平對象，前往台中、台南、屏東等地抓人。記者陳宏睿／翻攝

台南 債務 屏東

延伸閱讀

青山宮遶境開槍打死無辜路人 他被逮捕還脫逃判關10年

獨／台南老廟整建 意外發現長年漏水竟是二戰子彈造成

豐原住宅大火意外燒出長短槍和子彈 警方送鑑定中

案情果然不單純！奥迪南港車禍連撞保時捷、BMW　涉嫌詐保3百萬被移送法辦

相關新聞

母親「快篩陽」臥床...女兒幫翻身驚覺無生命跡象 相驗死因出爐

桃園一名温姓婦人因糖尿病長期臥床，日前與同住女兒新冠快篩都呈陽性，昨晚温姓婦人突然失去生命徵象，經檢警相驗，今確認死因與...

影／刑事局抓治平目標 帶回暴力集團查5槍892發子彈

台中市楊姓男子為首的暴力集團，涉嫌利用債務、投資傳播公司，藉勢藉端，強向被害人親友討錢，甚至以妨害自由方式，強搶借據、本...

嘉市議會再度發文救戴寧 盼開會期間不收押被法院打槍

遭起訴的嘉義市議員戴寧昨天被法院以串證之虞，裁定繼續羈押禁見，令不少關心人士錯愕；其實嘉市議會昨也發文嘉義地院，認為正值...

懷疑毒品黑吃黑虐殺船長 涉案人落網遭判刑 逃亡被通緝

彰化縣去年9月發生駭人聽聞的懷疑毒品黑吃黑，凌虐運毒船長長達5小時致死的兇殺案，地方噤若寒蟬，彰化地方法院判決，涉嫌施虐...

百富資本銷售澳洲基金吸金30億 父子檔涉案遭搜索約談

調查局台北市調查處獲報，指百富資本控股公司未經金管會許可，非法銷售澳洲「金河獨立投資型組合」等2檔基金，7年內不法吸金3...

進口玩具夾藏2.7公斤K他命 台南臨時工被判5年

台南黃姓臨時工在遊戲網站上聽聞代號「L」成年人稱可運輸K他命入境牟利，去年7月間與陳姓男子商討以進口玩具夾藏約2.7公斤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。