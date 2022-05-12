進口玩具夾藏2.7公斤K他命 台南臨時工被判5年

台南黃姓臨時工在遊戲網站上聽聞代號「L」成年人稱可運輸K他命入境牟利，去年7月間與陳姓男子商討以進口玩具夾藏約2.7公斤K他命包裹，自西班牙寄出後被台北關發現，通報台南警調在新化收件時當場查獲，台南地院認他運輸第三級毒品罪處5年，陳男另案審理中。

檢警調調查，黃、陳去7月間，在南區某檳榔攤，商討在進口玩具夾藏K他命方式，將K他命郵寄至台灣。即輾轉聯繫境外人士將K他命(檢驗前淨重2722.78公克)藏置在玩具中，並打包成包裹，並於同年月19日自西班牙委由國際航空快遞將包裹寄出，陳以手機下載報關用APP，上傳報關委任書及身分證正反面照片，完成實名認證。

該包裹7月28日運抵台灣，經關務署台北關發現郵包內裝玩具疑似夾藏毒品，經儀器檢驗分析，呈現K他命反應，通報司法警察追查。經台南市調處、第五警分局專案人員會同投遞人員，8月5日上午前往新化收件地址，陳經警以現行犯逮捕，循線查獲黃。

黃於警詢、偵查及地院審理中均坦承不諱。黃同時觸犯運輸第三級毒品、私運管制物品進口2罪，從重以運輸第三級毒品罪論處。