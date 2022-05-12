懷疑毒品黑吃黑虐殺船長 涉案人落網遭判刑 逃亡被通緝
彰化縣去年9月發生駭人聽聞的懷疑毒品黑吃黑，凌虐運毒船長長達5小時致死的兇殺案，地方噤若寒蟬，彰化地方法院判決，涉嫌施虐的8名男子均判處9年至8年6個月，把風的1名男子判處4年，可上訴。地方盛傳主謀陳姓雙胞胎兄弟逃到柬埔寨，李姓等3名毒品共犯藏身南部，彰化地檢察官已發布通緝。
據了解，吳姓船長與另名3名船員都是屏東人，在南部協助陳姓兄弟出海接運毒品，吳姓船員堅稱運毒被海巡署南部分署等單位聯手破獲，當時心急之下，把毒品丟包大海，海巡署和警方這次行動還被各大媒體報導可以證明，但陳姓兄弟認為吳姓船長「黑吃黑」暗摃「東西」，不採信丟進海裡的說詞。
判決書指出，陳姓兄弟（30多歲）夥同李姓、陳姓、洪姓男子事先找9名朋友分別買球棒、膠帶，2021年9月1日晚間與吳姓船長和3名船員相約在國道一號西螺休息站相約見面，吳姓船長和3名船員各換搭陳姓兄弟指定的車輛，被蒙面捆綁，反手遭綁束帶，由戴黑色頭套的男子載到彰化海邊貨櫃屋，開始長達5小時的嚴刑拷打。
判決書記錄，吳姓船長全身瘀傷血腫面積達50%，右顳頂交界處有3公分的鈍性挫裂傷出血，背部有3處疑被高速點狀戳傷，引發創傷性休克死亡，送醫不治。員警據報趕到醫院，肉眼觀察到吳姓船長的後頸有菸蒂燙傷痕，口鼻內疑有糞便，員警到案發現場，發現已被清洗乾淨，沾血床鋪被丟棄，唯掃帚有血液殘留。
陳姓兄弟等人把吳姓船長和3名船員輪流帶到貨櫃屋不同房間，使用棍棒、鋁棒、電線、軟水管、衣架等物品拷打，隔離逼問「東西」下落，李男使用空氣槍把鋼珠射擊到其中一名球員臀部內。有一名男子聽見貨櫃屋不斷傳出毆打與哀嚎聲，向陳姓兄弟下跪，求他們放了吳姓船長等人但被拒絕。
判決書表示，落網的9名嫌犯有的辯稱不認識吳姓船長、不知陳姓兄弟等人做什麼事、不知有人被打，及不知吳姓船長被打會死亡、沒有打很用力、有CPR救他等，但法官認為被害人遭毆打力道猛烈、凌虐長達6小時，任何一般心智健全的人均能認識這樣可能導致吳姓船長死亡的結果發生。彰化地方法院法官依傷害致死罪，判處參與毆打吳姓船長的8名男子有期徒刑9牛至8年6個月，負責把風的男子4年。
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