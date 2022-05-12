懷疑毒品黑吃黑虐殺船長 涉案人落網遭判刑 逃亡被通緝

彰化縣去年9月發生駭人聽聞的懷疑毒品黑吃黑，凌虐運毒船長長達5小時致死的兇殺案，地方噤若寒蟬，彰化地方法院判決，涉嫌施虐的8名男子均判處9年至8年6個月，把風的1名男子判處4年，可上訴。地方盛傳主謀陳姓雙胞胎兄弟逃到柬埔寨，李姓等3名毒品共犯藏身南部，彰化地檢察官已發布通緝。

據了解，吳姓船長與另名3名船員都是屏東人，在南部協助陳姓兄弟出海接運毒品，吳姓船員堅稱運毒被海巡署南部分署等單位聯手破獲，當時心急之下，把毒品丟包大海，海巡署和警方這次行動還被各大媒體報導可以證明，但陳姓兄弟認為吳姓船長「黑吃黑」暗摃「東西」，不採信丟進海裡的說詞。

判決書指出，陳姓兄弟（30多歲）夥同李姓、陳姓、洪姓男子事先找9名朋友分別買球棒、膠帶，2021年9月1日晚間與吳姓船長和3名船員相約在國道一號西螺休息站相約見面，吳姓船長和3名船員各換搭陳姓兄弟指定的車輛，被蒙面捆綁，反手遭綁束帶，由戴黑色頭套的男子載到彰化海邊貨櫃屋，開始長達5小時的嚴刑拷打。

判決書記錄，吳姓船長全身瘀傷血腫面積達50%，右顳頂交界處有3公分的鈍性挫裂傷出血，背部有3處疑被高速點狀戳傷，引發創傷性休克死亡，送醫不治。員警據報趕到醫院，肉眼觀察到吳姓船長的後頸有菸蒂燙傷痕，口鼻內疑有糞便，員警到案發現場，發現已被清洗乾淨，沾血床鋪被丟棄，唯掃帚有血液殘留。

陳姓兄弟等人把吳姓船長和3名船員輪流帶到貨櫃屋不同房間，使用棍棒、鋁棒、電線、軟水管、衣架等物品拷打，隔離逼問「東西」下落，李男使用空氣槍把鋼珠射擊到其中一名球員臀部內。有一名男子聽見貨櫃屋不斷傳出毆打與哀嚎聲，向陳姓兄弟下跪，求他們放了吳姓船長等人但被拒絕。