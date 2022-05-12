大方愛的抱抱還不夠 毒鴛鴦被逮爭搶「毒品是我的」

「有人被押走了！」高雄黃姓男子與陳姓女友因故爭吵，民眾目擊陳女被黃強押上車報警，警方到場後，黃男、陳女卻大方上演愛的抱抱「我們和好了」、「誤會一場啦」，但該車因號牌已註銷，引起員警懷疑，搜索轎車意外查獲安毒，又在黃男手提包搜出海洛因3包、安毒6包，沒料兩人竟爭著「毒品是我的」，因無法釐清誰持毒，警方最後只能如願，將兩人依法移送高雄地檢署偵辦。

警方表示，昨天晚間7時30分許接獲報案，報案人稱在鼓山區明倫路有女子遭一名男子強押上車，員警到場後，押人的轎車已經離開，員警於是在附近道路找尋，約5分鐘後隨即在龍德路附近建築工地前，發現通報車輛。

兩名員警持槍戒備，上前後發現黃男（49歲）與陳女（45歲）仍在車上，陳女下車後，忍著腿部傷勢，稱「我們男女朋友吵架啦」、「誤會一場」，「我們已經抱抱和好了」。

由於該車涉及押人，警方仍依程序將兩人帶返回派出所釐清，檢視轎車車籍，發現車牌已經註銷，引起員警懷疑，經黃男同意後檢視車輛，沒料卻在前座的眼鏡置物架，發現一包白色粉末，黃男見毒品露餡，一改輕鬆態度當場傻眼，當場坦承該包粉末是安非他命，毛重33公克。

員警懷疑車上還有其他違禁品，黃男疑似緊張，脫口手提包裡還有，但車上卻未見手提包，警方隨即衝回到查獲黃男轎車的現場，在附近工地的鐵門下，找到黃男丟棄的手提包。