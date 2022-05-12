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影／無視家暴令！男持槍襲擊前女友 只因不滿另結新歡

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區林姓男子，不滿高姓前女友與他分手後另交新男友，昨天深夜，林男持槍埋伏於高女位於三重住處外，見高女與現任男友王男出門之際，衝前與高女理論，隨後朝兩人連開多槍，導致高女左小腿槍傷、王男則胸口槍傷，所幸兩人送醫皆無生命危險，目前警方正追緝凶嫌到案中。

據了解，林姓男子（41歲），不滿高姓前女友（35歲）與他分手後，便與王男（32歲）交往，林男多次對高女出言恐嚇、騷擾，讓高女申請家暴令。昨天（11日）深夜11時許，林男持槍埋伏在高女位於新北市三重自強路一段住家外。

不久林男見高女與王男出門之際，上前與高女一陣理論，雙方火爆爭吵，過程中，林男負氣準備騎車離去，隨後便朝2人連開四、五槍，導致高女左小腿槍傷、王男則胸口槍傷當場倒地，緊急送醫後，所幸沒有生命危險。

林男逞凶後隨即騎車逃逸，警方獲報到場，於現場發現犯案槍枝1把及擊發彈殼3枚，目前已鎖定林男逃逸路線，正循線追緝他到案說明。

新北市三重區自強路槍擊現場，警方圍起封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區自強路槍擊現場，警方圍起封鎖線採證。記者曾伯愷／翻攝
林男於新北市三重區自強路開槍後，現場留下擊發彈殼。記者曾伯愷／翻攝
林男於新北市三重區自強路開槍後，現場留下擊發彈殼。記者曾伯愷／翻攝

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