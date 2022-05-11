協助大陸富豪偷渡兼私運張大千名畫 台籍導遊遭起訴

大陸富豪張子毅吸金上億人民幣，帶女友和5千萬現金偷渡來台，被台灣檢警單位查獲遞解出境，台北地檢署查出，台籍鍾姓導遊暗中協助張找上人蛇偷渡，還把張收藏的清朝皇帝聖旨及張大千、齊白石等上億元字畫偷運來台灣，檢方今依違反兩岸人民關係條例將鍾起訴。

據了解，張子毅2012年創辦「吉林文投集團」，號稱資產規模達人民幣15億元，隔年設立「吉林省文化產業投資基金」，以投資藝術品買賣、販售理財商品等名義，對外募資，2019年間，吉林省公安發布新聞，指張涉及「非法吸收公眾存款罪」。

刑事局透過兩岸共打機制，掌握張子毅偷渡來台，追查得知，原來張多次透過鍾安排來台玩樂，因此吸金案爆發後就想偷渡來台，張於2019年2月帶著懷孕的女友，從福建寧德市搭船，偷渡到基隆港上岸後，3月1日入住文華東方，之後轉住W飯店。

2019年3月19日，檢警在飯店找到過著奢華生活的張子毅，當場查扣港幣、歐元現鈔，合計新台幣5千萬元，另有多幅清朝皇帝的手諭、聖旨等歷史文物，名家字畫，還有大批黃金條。

張子毅落網後供稱，字畫是從拍賣市場上買來的，強調都是真品，並表示願意捐給台灣故宮；由於張在台灣沒有前科，且犯後態度良好，檢察官將文物查扣後，對張及其女友處分職權不起訴，但持續追查張偷渡來台的管道。

2019年6月警方破獲一起越南人蛇集團，當時正在大陸的鍾因案遭公安逮捕，檢察官查出鍾除了將張子毅的畫作、珠寶運回台灣，還叫兒子去基隆港把剛上岸的張和女友接到飯店藏匿。

檢察官先前已依洗錢等罪對鍾等人處分緩起訴，鍾男在大陸遭關押2年多獲釋，返台時遭警方緝捕歸案，鍾雖然矢口否認協助偷渡，但北檢根據相關事證，認定鍾的行為觸犯使大陸人民非法進入台灣。