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先辦妨害公務再搜毒品 桃警抓毒蟲被法院打臉程序違法

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市楊梅分局懷疑翁男持毒，先以妨害公務逮人再附帶搜索找毒品，被桃園地院認定程序違法，最後當停放人。記者陳俊智／攝影
桃園市楊梅分局懷疑翁男持毒，先以妨害公務逮人再附帶搜索找毒品，被桃園地院認定程序違法，最後當停放人。記者陳俊智／攝影

桃園市楊梅警分局員警本月4日在街頭巡邏發現翁姓男子刻意閃躲，調查發現他的背包有大量夾鏈袋及不明粉末，懷疑是毒品，因要求檢測遭拒，於是以「即時勘察」為由強行檢查，並以妨害公務逮捕反抗的翁男，扣得安非他命一包，但由於翁男聲請提審，調查程序被桃園地院認定違法，最後只能當庭將人釋放。

翁男聲請提審指控警方違法搜索，同時強調毒品非他所有。他表示，當時是要向友人借廁所，未料被員警誤認為逃避警方，解釋也不被員警接受。

楊梅分局雖稱翁男是妨害公務現行犯，附帶搜索後才查扣安非他命，但法院調查，警方逮捕翁男之前，已經發現翁男包包裝有大量夾鏈袋且夾鏈袋有白色不明粉末，事實上是要求檢測遭拒、以「即時勘察」為由強行檢查遭反抗，才以妨害公務名義逮人，進而實施附帶搜索。

法院認為，「即時勘察權」是刑案剛發生時，警方為了調查犯罪封鎖現場和即時勘察的手段，但該權力並非全無限制，若涉及民眾隱私權或財產權，除非民眾自願或有例外情形，否則應依法聲請搜索票，絕非賦予警方可無令狀搜索的權限。

法院指出，翁男既然已經明確拒絕檢測白色粉末，警方在沒有搜索票且不符合無令狀搜索要見的情況下，自然不能以「即時勘察」為據，對翁男進行搜索，更不能以翁男拒絕非法定程序搜索就以妨礙公務將人逮捕。警方調查程序顯有違法，應予釋放。

妨害公務 桃園 毒品

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