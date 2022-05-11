破解博弈網站保證獲利？水房轉帳騙得贓款近億元

黃姓男子涉嫌在台北、新北市經營水房，替博弈假投資、假檢警詐騙集團洗錢，轉走向113人騙來的9千8百萬元。刑事局陸續搜索水房及假投資機房，查獲黃等17人依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例罪嫌送辦，檢方聲押黃等7人獲准。

警方調查，詐團在新北設機房，上臉書、IG登「寶媽/全職媽媽有福了」、「有空就賺」等兼職廣告，將被害人拉進LINE群組，稱破解博弈網站保證獲利，以投資名義指示匯款至境內人頭帳戶「儲值」，收款不出金。另外，有詐團假冒檢警謊稱民眾涉及刑案，以監管帳戶騙錢。

45歲黃男負責洗錢，他曾因詐欺案被查獲，去年1月起在台北、新北公寓租屋設水房，上網轉帳人頭戶內贓款至其餘帳戶，再由車手提領。

刑事局偵九大隊第三隊追查，去年9月至今年2月搜索兩處水房、一處機房，拘提、通知黃等17名轉帳手、機手及車手，查扣87萬元現金及電腦設備，上月函送。