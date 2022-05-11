轎車深夜路邊違停 安平警攔查意外查獲2通緝犯
江姓男子前天深夜駕車在台南市安平區安北路上路邊違停，見警方巡邏車經過時神情緊張眼神飄忽不定，員警上前盤查，發現江涉妨害秩序案遭新北地檢署發布通緝，後座賴姓男乘客也涉案為新北地檢、桃園地檢、台南地院發佈3項通緝在案，警詢後分別解送歸案。
台南市警四分局安平派出所所長林文宏、警員何致涵，5月9日晚上10點多巡邏時，在安平區安北路上發現1輛轎車違停路邊，警車經過時，駕駛江姓男子（24歲)仍手緊握方向盤，神情緊張眼神飄忽不定。
林所長發覺可疑，上前實施盤查，發現江涉妨害秩序案去年4月間為新北地檢發佈通緝，另查詢後座乘客賴姓男子（31歲）涉藥事法案去年8月為新北地檢通緝、涉交通過失傷害案去年8月被桃園地檢署通緝，涉詐欺案去年6月被台南地院通緝。
現場呼叫警備隊副隊長林豐智、警員楊英舉到場支援，經執行附帶搜索在車內駕駛座下方，查獲內含殘渣K盤1個，江嫌並坦承為其持有及施用毒品不諱，等採集尿液初篩均呈一、二、三級毒品陽性反應，全案依通緝及毒品危害防制條例罪嫌法辦。
據了解，林文宏號稱「犯嫌人臉辨識機」，靠著其獨到的鷹眼辨識犯嫌特徵，到任僅月餘就帶領員警查獲4件毒品通緝，2件公共危險及破獲各類大小刑事案件，表現十分突出。
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