轎車深夜路邊違停 安平警攔查意外查獲2通緝犯

江姓男子前天深夜駕車在台南市安平區安北路上路邊違停，見警方巡邏車經過時神情緊張眼神飄忽不定，員警上前盤查，發現江涉妨害秩序案遭新北地檢署發布通緝，後座賴姓男乘客也涉案為新北地檢、桃園地檢、台南地院發佈3項通緝在案，警詢後分別解送歸案。

台南市警四分局安平派出所所長林文宏、警員何致涵，5月9日晚上10點多巡邏時，在安平區安北路上發現1輛轎車違停路邊，警車經過時，駕駛江姓男子（24歲)仍手緊握方向盤，神情緊張眼神飄忽不定。

林所長發覺可疑，上前實施盤查，發現江涉妨害秩序案去年4月間為新北地檢發佈通緝，另查詢後座乘客賴姓男子（31歲）涉藥事法案去年8月為新北地檢通緝、涉交通過失傷害案去年8月被桃園地檢署通緝，涉詐欺案去年6月被台南地院通緝。

現場呼叫警備隊副隊長林豐智、警員楊英舉到場支援，經執行附帶搜索在車內駕駛座下方，查獲內含殘渣K盤1個，江嫌並坦承為其持有及施用毒品不諱，等採集尿液初篩均呈一、二、三級毒品陽性反應，全案依通緝及毒品危害防制條例罪嫌法辦。