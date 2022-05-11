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影／等紅燈違規跨越停等線 通緝男不僅違規還持毒

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市周姓男子日前騎機車行經汐止區康寧街、汐湖二橋，停等紅燈因違規跨越停等線，經員警攔查，發現周男不僅因涉詐欺案遭通緝，口袋內還搜出安非他命殘渣袋，警詢後毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦，詐欺通緝部分再解送新北地檢署歸案，交通違規部分也依違反道交條例開單告發。

新北市汐止警分局社后派出所所長董冠延日前凌晨帶班於轄區內巡邏，行經汐止區康寧街、汐湖二橋，見機車騎士周姓男子（33歲）等待紅燈時違規跨越停止線，上前關心提醒時，見周男神色緊張，當場進行例行盤查。

警方盤查時，談話間周突然自曝是士林地檢署發布毒品通緝犯，經員警進一步查證，確認周男因涉詐欺案為新北地檢署發布通緝，依法逮捕並實施附帶搜索，於其褲子口袋內發現2包安非他命殘渣袋，周自知難逃法網亦主動坦承毒品為自己所有，警詢後依法移送士林地檢署偵辦。

社后所長董冠延呼籲，毒品對人體危害甚大，珍惜生命，請遠離毒品，也提醒民眾應勇於拒絕毒害，勿心存僥倖、切勿以身試法。

新北市周姓男子（右）日前騎機車行經汐止區康寧街、汐湖二橋，停等紅燈因違規跨越停等線，經員警攔查，發現周男不僅因涉詐欺案遭通緝，口袋內還搜出安非他命殘渣袋，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市周姓男子（右）日前騎機車行經汐止區康寧街、汐湖二橋，停等紅燈因違規跨越停等線，經員警攔查，發現周男不僅因涉詐欺案遭通緝，口袋內還搜出安非他命殘渣袋，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市周姓男子日前騎機車行經汐止區康寧街、汐湖二橋，停等紅燈因違規跨越停等線，經員警攔查，發現周男不僅因涉詐欺案遭通緝，口袋內還搜出安非他命殘渣袋，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市周姓男子日前騎機車行經汐止區康寧街、汐湖二橋，停等紅燈因違規跨越停等線，經員警攔查，發現周男不僅因涉詐欺案遭通緝，口袋內還搜出安非他命殘渣袋，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市周姓男子日前騎機車行經汐止區康寧街、汐湖二橋，停等紅燈因違規跨越停等線，經員警攔查，發現周男不僅因涉詐欺案遭通緝，口袋內還搜出安非他命殘渣袋，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市周姓男子日前騎機車行經汐止區康寧街、汐湖二橋，停等紅燈因違規跨越停等線，經員警攔查，發現周男不僅因涉詐欺案遭通緝，口袋內還搜出安非他命殘渣袋，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市周姓男子日前騎機車行經汐止區康寧街、汐湖二橋，停等紅燈因違規跨越停等線，經員警攔查，發現周男不僅因涉詐欺案遭通緝，口袋內還搜出安非他命殘渣袋，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市周姓男子日前騎機車行經汐止區康寧街、汐湖二橋，停等紅燈因違規跨越停等線，經員警攔查，發現周男不僅因涉詐欺案遭通緝，口袋內還搜出安非他命殘渣袋，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

毒品 通緝 交通違規

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