高雄壯碩通緝犯躲陽台塞40公分縫隙 這點洩蹤跡仍被逮

高雄一名劉姓男通緝犯平時藏匿在彌陀區南寮里友人家，有鄰居發現近期有陌生男子出入，見男子進到屋內報警希望員警巡查，警方前往敲門卻沒人回應，在里長協助下陪同進屋，員警搜查過程中眼尖發現三樓水塔陽台門把有手指剛接觸的痕跡，員警發現劉男躲在隔壁空屋陽台縫隙，立即逮捕解送歸案。

據了解，劉男（51歲）本月初因毒品案件遭橋頭地檢署通緝，為躲避警察查緝藏匿在友人家中，有鄰居發現原本只一人住的房子突然多一個陌生男子覺得有異，本月9日中午12時許報警希望員警巡查，警方到場敲門見該屋大門深鎖且無人回應，為了讓里民安心，在里長陪同下進入屋內查看。

員警搜查過程中，在房子三樓放置水塔的陽台門把上發現除了灰塵還有明顯的手指痕跡，警方安排一組人馬在屋外搜尋，一組人在屋內找人，並請隔壁空屋屋主協助開門，1個小時左右終於在隔壁空屋的陽台外縫隙發現劉男，劉男身材壯碩卻為不被發現，躲進40公分寬的狹窄縫隙。

劉男事後供稱，他知道這次被通緝抓到可能要被勒戒，才躲在朋友家，當天他在朋友家中機警發現可能是警察找上門，立即穿著夾腳拖從朋友家3樓陽台爬到隔壁空屋陽台縫隙，見屋外也有人搜查，臉朝下蹲在縫隙中，想等沒有聲音再原路爬回去，沒想到還是被發現，警方當場上銬將劉男逮捕歸案。