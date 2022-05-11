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車行改車釀糾紛 打電腦工程師逼簽本票4百萬 警拘4人

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

張姓男子在新北市八里區經營租賃車行，找來電腦工程師改車，想提升國產車性能，然改了程式後不斷挑剔且不付帳鬧出糾紛，去年協商時，帶著小弟施暴打人，還逼簽下共4百萬本票。警方專案小組5月9日拘提張等4人到案，並搜出電擊槍等證物，全案依恐嚇取財等罪嫌移送法辦。

警方指出，去年8月間，45歲張嫌找來電腦工程師小寶及小瑋(化名)改車，想從改電腦程式提升國產車性能，省油省電吸引顧客上門。

不料改車後，張男藉故不給費用，強調「我的車原本性能比較好、改完後排氣管故障、還得送修、現在租不出去」等語，堅持不願支付10萬元費用，甚至涉嫌不斷騷擾、恐嚇威脅，索討上百萬元的維修車輛費用，還巧立各種明目如租車費、拖車費等，持續恐嚇取財。

張男涉嫌在去年9月、10月，分別找2名電腦工程師到車行協商，但張男涉率領旗下小弟48歲柯男、37歲莊男、22歲陳男痛打工程師，控制小寶行動，把損失算在工程師頭上，逼迫小寶簽下300萬元本票、小瑋簽下100萬元本票。

工程師去年10月前往刑事局報案，全案經專案小組蒐證，5月9日持士林地檢署、士林地方法院拘票搜索票，在八里、內湖等地拘提張男等4人到案，並查獲瓦斯槍1支、電擊槍1支、拐杖刀1把、小型十字弓槍1支、棍棒6支、辣椒水6瓶、信號彈2枚及本票1批等證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、傷害、妨害自由及恐嚇取財等罪嫌，移送士檢偵辦。

士林分局分局長吳慶鴻嚴正表示，警方「打擊犯罪、掃蕩黑幫」決心絕不鬆懈，檢肅黑槍與掃蕩黑道幫派，為警方治安任務重點，將持續掃蕩轄內不法組織及犯罪集團，讓黑幫犯罪無所遁形。

車行涉嫌恐嚇取財、妨害自由逼電腦工程師簽下百萬元本票，警方拘提4人到案。記者蕭雅娟／翻攝
車行涉嫌恐嚇取財、妨害自由逼電腦工程師簽下百萬元本票，警方拘提4人到案。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲瓦斯槍1支、電擊槍1支、拐杖刀1把、小型十字弓槍1支、棍棒6支、辣椒水6瓶、信號彈2枚及本票1批等證物。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲瓦斯槍1支、電擊槍1支、拐杖刀1把、小型十字弓槍1支、棍棒6支、辣椒水6瓶、信號彈2枚及本票1批等證物。記者蕭雅娟／翻攝
張男遭警方拘提，一度趴在地上搜身。記者蕭雅娟／翻攝
張男遭警方拘提，一度趴在地上搜身。記者蕭雅娟／翻攝
車行涉嫌恐嚇取財、妨害自由逼電腦工程師簽下百萬元本票，警方拘提4人到案。記者蕭雅娟／翻攝
車行涉嫌恐嚇取財、妨害自由逼電腦工程師簽下百萬元本票，警方拘提4人到案。記者蕭雅娟／翻攝

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